El alcalde de Cartagena se fracturó el brazo izquierdo

Tras las celebraciones de fin de año en Cartagena, comenzó a causar polémica la ausencia del alcalde William Dau Chamat, durante los tres primeros días del año; algunos aseguraban que estaba descansando, otros mostraban preocupación, y algunos líderes más cuestionaban temas que quedaron pendientes el año anterior y que el mandatario no habría salido a aclarar.

Sin embargo, el mismo alcalde, a través de sus redes sociales, publicó un video en el que reveló que el pasado 31 de diciembre sufrió una lesión en su brazo izquierdo.

“Dicen que estoy en una clínica, que abandoné el cargo, pero quiero aclarar que la noche del 31 de diciembre me resbalé, me caí, y pensé que me había abierto la muñeca; al día siguiente estuve cocinando, preparando un pernil de cerdo para mis hijos y al finalizar el día (primero de enero) me seguía doliendo, por lo que fui al hospital y me sacaron radiografías, tenía una fractura y por eso me pusieron un yeso”, manifestó Dau Chamat.

Agregó que, “no me han visto porque le quise dar tiempo libre a mis escoltas para que ellos también pasaran con sus familias estos días, y además porque hemos estado ocupados trabajando”.

Aparece alcalde Cartagena @daulaw con el brazo izquierdo fracturado. El mandatario hizo público un video donde asegura que pese a su condición, continúa en su ejercicio como alcalde de Cartagena @AlcaldiaCTG pic.twitter.com/kFc8hlmyue — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) January 3, 2021

Por otra parte, aseguró que se encuentra trabajando en temas de presupuesto y la contratación de los cargos esenciales para no paralizar la administración.

“Hemos estado trabajando para cerrar el presupuesto del año 2020 y abrir el presupuesto del año 2021, para comenzar a hacer todo el papeleo necesario y no paralizar a la ciudad de Cartagena. Seguimos trabajando de día y de noche para compensar que el concejo negó vigencias futuras para el Distrito”, expresó Dau.

Indicó que el trabajo comenzó desde el primero de enero para no correr el riesgo que se paralice la ciudad.

“Pasado mañana quedamos sin alumbrado público, debido a que el concejo no aprobó las vigencias futuras. Igualmente para cuestiones de la vigilancia en los colegios y el Plan de Alimentación Escolar, entonces ahorita tenemos que correr para que nuestros estudiantes si tengan su PAE y pues coordinar el tema de alumbrado público”, añadió.