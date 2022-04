Soraida Casallas es la abuela materna del niño que apareció muerto el pasado domingo 3 de abril en las playas de Buritaca, sector turístico de Santa Marta, ella y sus demás familiares en diálogo con RCN Santa Marta, revelaron cuál era la situación que aparentemente vivían los papás del bebé.

"Él amenazaba mucho a mi hija, la atormentaba diciendo que le iba a quitar al niño, esa situación la llevó a un estado de estrés al punto de desesperarse y enfermarse", dijo Soraida Casallas.

La abuela del niño fallecido, en medio del desespero y la incertidumbre, viajó desde Bogotá hacia Santa Marta para emprender la búsqueda de su hija de 26 años quien desapareció tras el fallecimiento del bebé menor de dos años.

"Nosotros lo único que sabemos hasta el momento fue que el niño se ahogó, la mamá está desaparecida y nosotros estamos en la búsqueda de Yenny, no sabemos qué pudo haber sucedido, hemos caminado hasta La Guajira en búsqueda de ella, nos dijeron que habían encontrado un cuerpo de una persona fallecida, fuimos a reconocer el cadáver pero no era el de ella, no sé dónde puede estar mi sobrina", declaró Mario Higuera, tío de la joven desaparecida.

Por su parte, Julio Cárdenas, padrastro de Yenny Alexandra Higuera Casallas, afirmó que, "ella y el papá del niño, no tenían buena relación desde que se separaron y se la pasaban peleando por el bebé, mantenían mucho conflicto; un día en medio de una pelea ella se lesionó uno de los dedos de la mano", indicó.

El padrastro de Yenny Alexandra Higuera Casallas, afirmó que "toda esa situación la empujó a huir de Bogotá, porque ella tenía miedo de que él le quitará al niño".

A raíz de dichos conflictos intrafamiliares empezaron los problemas legales, Yenny Alexandra Higuera Casallas, se empezó a oponer a que Edwin Eduardo Guerrero Sánchez, padre del menor, se acercara al niño, y el 30 de noviembre de 2021 le hizo una citación en la Comisaría de Familia de Kennedy en Bogotá, por el tema de problema intrafamiliar.

Entre tanto, Edwin Guerrero Sánchez, papá del menor fallecido, nos comentó que él nunca le quiso quitar el bebé a Yenny, "Yo lo único que quería acordar con ella eran las visitas, ver al niño por momentos, que me dejara visitar al niño, quería pasear con él, pero jamás se lo quería quitar como afirman los papás de ella".

"El día 31 de marzo, ella y yo fuimos citados por la Comisaría de Familia de la localidad de Kennedy para solucionar las visitas del niño, ella no asistió por una incapacidad que tenía, ese día la comisaría resolvió que la custodia, la garantía de derechos y el cuidado personal del bebé, quedaban a cargo de ella, si Yenny hubiese asistido a esa citación y no hubiera huido con el niño, no estaríamos en medio de esta tragedia", expresó Edwin en medio del llanto.

"Ese día la Comisaría Octava de Familia de Kennedy, también resolvió que yo tenía derecho a compartir con el niño un fin de semana cada 15 días a partir del viernes 1 de abril; yo no le quería quitar el niño a nadie, sólo quería compartir con él". Aseguró Guerrero Sánchez con la voz quebrantada.

Además aseguró que era la familia de Yenny Higuera la que siempre se opuso a que él viera al niño y la mantenían estresada haciéndole creer que él se iba a quedar con el niño.

Edwin Guerrero presentó los documentos emitidos por la Comisaría Octava de Familia de la localidad de Kennedy, donde demuestra lo que nos afirmó.

A pesar de todo lo ocurrido Edwin Guerrero prefiere pensar que ella no le hizo daño al niño, dice que ella era sobreprotectora con el pequeño, pero jamás agresiva, por esa razón no se atreve a juzgarla.

Por ahora la desaparición de la madre del menor se ha convertido en todo un misterio, su paradero es materia de investigación y desde el pasado domingo 3 de abril no se ha tenido rastro de ella.

La Policía Metropolitana de Santa Marta, comandada por el coronel Jesús Manuel De Los Reyes Valencia, junto con la Armada Nacional está trabajando de manera mancomunada para encontrar a la madre del bebé.