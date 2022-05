El Banco de la Gente llega para apoyar a 4.500 emprendedores

La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, lanzó este viernes el nuevo programa de transformación social que promoverá la educación financiera, el ahorro e impactará en la vida de 4.500 atlanticenses. El Banco de la Gente llegó para transformar la realidad financiera de los emprendedores del departamento que sueñan con su libertad económica y hacer prosperar sus negocios, mediante el acceso a créditos colaborativos entre 400 mil y un millón de pesos.

“Hoy es un día muy especial para todos en la Gobernación y para Finsocial, porque logramos sellar una gran alianza para transformar vidas. En campaña, cuando recorríamos los municipios, veíamos que había una gran angustia por el pagadiario. Ningún negocio en el mundo con crédito a una tasa del 20 por ciento mensual puede prosperar, porque las utilidades se las lleva la financiación. Eso fue, precisamente, lo que nos motivó a diseñar una estrategia para poder beneficiar a esos emprendedores que tienen una idea de negocio, pero que no la han podido desarrollar porque requiere una financiación muy alta, y además la angustia de las deudas preocupa a miles de familias”, indicó la mandataria.

Asimismo, señaló que el programa les permite “pasar de una financiación del 20 por ciento mensual a menos del 1 por ciento. Además, podrán recibir formación académica en temas que les van a servir para que sus negocios les vaya bien. Otro componente importante es el ahorro, porque una parte de lo que tenían que pagar en intereses al pagadiario lo van a depositar en una cuenta de ahorros y, a la vuelta de tres meses, cuando finalice el crédito van a tener ese recurso disponible”, agregó Noguera.

La mandataria explicó que este proyecto ya fue exitoso en el mundo, gracias al ganador del premio Nobel de Economía en 2006, Muhammad Yunus, quien creó el famoso banco Grameen en India. “La idea fue prestarle a los más pobres y vulnerables, sin garantías, bajo un esquema de colaboración en donde todos se apoyan. Este modelo ha sido muy exitoso y es lo que estamos implementando en Barranquilla y su área metropolitana con el Banco de la Gente”, resaltó Elsa Noguera.

Durante el evento, que contó con la participación del CEO de Finsocial, Santiago Botero; el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara; de todo el gabinete departamental, de los gremios del departamento, futuros beneficiarios y medios de comunicación, se presentó el paso a paso para poder acceder al crédito colaborativo que marcará un antes y un después en la vida de sus participantes.

Para el CEO de Finsocial, Santiago Botero, poner en marcha este ambicioso programa solo es posible cuando se cuenta con una administración comprometida con brindar mejores y mayores oportunidades a sus ciudadanos.

“El Banco de la Gente es un proyecto liderado por la Gobernación del Atlántico y apoyado por la Fundación Finsocial, donde buscamos que los emprendedores reciban recursos y tasas de intereses muy económicas para impulsar sus emprendimientos, a través de un modelo colaborativo. Es la oportunidad de educar social, comercial y financieramente a nuestros emprendedores, que es la gente que paga para trabajar y son hoy el motor de la reactivación económica de nuestro país”, sostuvo.

Yuris Sarabia, de 33 años; Siris Cueto, de 52 años y Silvana Orozco, de 39 años, son tres mujeres atlanticenses emprendedoras que han tenido que sortear toda suerte de obstáculos para seguir adelante con sus negocios. Yuris es vendedora de pescado desde hace 8 años y tiene una gran expectativa con el Banco de la Gente, porque por fin podrá hacer realidad su sueño de contar con los recursos económicos para poder montar su propio local y mejorar sus ingresos.

“Para uno, que vive con el día a día, es muy difícil poder hacer planes a futuro y más si te toca acudir a prestamistas que se quedan con todas tus ganancias. Yo creo que, con este Banco que llegó para ayudarnos, tenemos una nueva posibilidad que nos aliviará el bolsillo”, manifestó.

Por su parte Siris se ha dedicado a cocinar toda su vida, también anhela montar su propio negocio y dar a conocer su comida, que ofrece en eventos y fiestas. Su mayor motor es su hija, que requiere cuidados especiales debido a una hipoxia cerebral, y que la impulsa a salir adelante y no desfallecer. “No la he tenido fácil, pero aquí estoy, luchando diariamente y creo que con el Banco por lo menos no regalaré mi plata a otros, sino que podré invertir mejor las ganancias y así mejorar las condiciones de mi hija y de toda mi familia. Es que eso de estar regalando la plata en intereses es muy pesado”, puntualizó.

De acuerdo con el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, acceder a los beneficios del Banco de la Gente es muy fácil. “Lo que tiene que tener la persona es su cédula, un negocio andando y las ganas de aprender y estar acompañado. Con un ¡sí se puede! es suficiente para que el Banco de la Gente le transforme la vida a todas las personas que salgan beneficiadas de este programa”, destacó el funcionario.

Dentro de los requisitos básicos que deben tener las personas para acceder se encuentran: tener un negocio funcionando, tener cédula de ciudadanía, pertenecer a estratos 1, 2 y 3 y no se realiza consulta en centrales de riesgo. Para mayores informes, los interesados pueden acceder a la página web www.bancodelagente.co e inscribirse en el formulario y serán contactados vía telefónica o visitar la oficina del Banco en el primer piso de la Gobernación del Atlántico, allí recibirán toda la orientación e información necesaria para poder acceder al programa y sus beneficios.