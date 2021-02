El calvario de una desplazada que fue declarada muerta para suplantar su identidad

En Cartagena, María Estela Luna, quien hace poco reside en el barrio El Pozón, luego que en 2019 fuera desplazada por la violencia, al parecer por amenazas de grupos al margen de la ley, hoy revela cómo fue suplantada su identidad, y además aparecía como muerta desde finales del año pasado.

“Yo fui a la EPS y cuando llegó mi turno, la joven me mira la cara y me pregunta si era yo la que estaba identificándose, y me dice que aparecía como afiliada fallecida, entonces aparecía que mi contrato se había terminado en octubre por muerte, pero entonces me dijeron que esto no era con la EPS sino un error del Estado”, comentó esta desplaza por la violencia a RCN Radio.

Frente a este insólito caso, a la mujer le pidieron que se acercara a las oficinas de la Registraduría para definir su situación.

“Efectivamente, a mi cédula le habían dado de baja en noviembre, pero yo estaba nerviosa, porque tenía la cédula en mis manos, pero quiero aclarar que se me había perdido en el año 2014”, explicó.

Agregó: “yo mandé a sacar mi registro, entonces fui el miércoles y cuando metieron mis datos efectivamente salía que estaba muerta, pero sin acta de defunción; yo tengo Familias en Acción, devolución del IVA, tengo dos casos por desplazamiento forzado y otro por violencia contra mi integridad”.

En medio de esta problemática por la que estaría pasando, la mujer se trasladó al Hospital Universitario donde, “me dicen que mi esposo supuestamente les confesó a ellos qué había prestado mi identidad, pero yo les cuestioné el hecho, pensando en que si una persona se presenta con un documento que no es el suyo, ellos debieron retenerlo y comunicarse conmigo que soy la dueña del documento, pero nadie me supo dar explicaciones”.

Añadió que, “después me dijeron que no había sido mi esposo, sino el de la fallecida, pero de todas maneras nadie me supo explicar, y quiero aclarar que en ese momento mi esposo estaba de viaje”.

Hoy, esta mujer desconoce si el documento que estarían usando fue el que se perdió en el 2014, “yo denuncié la cédula en la Casa de Justicia, pero posiblemente sí pudo ser ese documento el que se usó”, sostuvo.

María Estela confirmó que la EPS actualizó sus datos y tiene copia de todo el tratamiento que se le sigue, debido a que sufre de artrosis, “entonces estoy a la espera que se agilice el proceso porque mi situación de salud lo amerita”, apuntó.