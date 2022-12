El corte les salió caro: atracan a clientes de una barbería en Barranquilla

Este viernes, delincuentes irrumpieron en una barbería ubicada cerca a las instalaciones de RCN Radio, donde a mano armada despojaron a los clientes de joyas, celulares y dinero en efectivo.

Según lo relatado por las víctimas, delincuentes ingresaron al sitio ubicado exactamente en la carrera 52, entre calles 84 y 85, cotizando un servicio de corte de cabello y minutos después sacaron sus armas de fuego y amedrantaron a los clientes y empleados del negocio.

Entre las personas asaltadas se encuentra James Pájaro, el director de la emisora La Mega, en Barranquilla a quien le habrían quitado más de 12 millones de pesos, entre los elementos hurtados. “Me quitaron una cadena y un anillo de oro y un reloj de alto costo, mientras me amenazaban con una pistola, por lo que decidí no poner resistencia y entregar mis pertenencias”, relató Pájaro.

Además, señaló que sospechó de los asaltantes cuando estos después de cotizar el servicio iniciaron una video llamada en la que al parecer entregaban detalles de cómo se encontraba el lugar. “En ese momento me puse en alerta y traté de salir para avisarle a los vigilantes del sector, pero cuando me dirigía hacia la puerta los delincuentes me encañonaron y nos dimos cuenta que se trataba de un atraco”, dijo.

Los ladrones huyeron en una motocicleta en esta zona donde está prohibido el parrillero hombre. La Policía llegó al lugar y se encuentra al frente de las investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes.

Es de mencionar que este es el quinto robo que se presenta en la zona norte de la ciudad, en lo que va corrido de esta semana, por lo que los residentes del sector están solicitando mayor intervención de las autoridades.