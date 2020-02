El drama de Júpiter, el león cariñoso que agoniza en un zoológico en Córdoba

Júpiter, el león que hace unos años se hizo famoso por sus tiernas y expresivas muestras de amor hacia su rescatista, a quien se le abalanzaba en brazos cada vez que la veía y no hallaba cómo más apretarla y besarla, volvió a ser noticia en el país, pero esta vez por un estado de salud completamente distinto al que se le vio en esa ocasión.

Desde su propia rescatista, Ana Julia Torres, se ha dado a conocer que el león presenta en la actualidad un estado de salud deteriorado, que estaría poniendo en grave riesgo su vida.

Lea también: Refuerzan controles en aeropuertos de Colombia por aumento del coronavirus en el mundo

Y es que no solo la rescatista ha dado a conocer la situación, también en redes sociales se han divulgado fotos y videos que reflejan que Júpiter ya no es el mismo león grande, gordo y lleno de vitalidad que apareció en los medio de comunicación hace años.

Cuando Júpiter se hizo famoso llevaba más de tres años habitando en el Refugio Villa Lorena, en Cali, bajo el cuidado de su salvadora Ana Julia Torres quien lo rescató de un circo en una situación desalentadora, pues no tenía garras y le tenía fobia a las personas; sin embargo, tras los cuidados de la mujer el mamífero recobró su salud, vitalidad y volvió a tener confianza en los humanos a quienes les permitió volvérsele a acercar, al punto de quererlos abrazar con sus grandes garras.

En 2018 la felicidad de Ana Julia junto a su león pasó por una dura situación, pues una inundación al refugio provocó el cierre del lugar, por lo cerca de 200 animales, que habían sido rescatados de manos maltratadoras, tuvieron que ser trasladados.

El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (Dagma) se hizo cargo de Júpiter a quien trasladó hasta el zoológico Los Caimanes en Montería, Córdoba, a donde la animalista ha ido a visitarlo durante este tiempo.

Sin embargo, tras casi dos años a cargo de este zoológico, Ana Julia hizo pública la denuncia sobre el mal estado en que se encuentra el león pues, según se ha dicho, presenta daños en el riñón e hígado, tiene anemia, no come, y no se levanta. La mujer asegura que Júpiter está agonizando.

En un video que se ha viralizado se observa a su anterior cuidadora en varios intentos hablarle para que su león se levante a saludarla.

En medio de llanto, Ana Julia le pide que se pare y se le acerque. Sin embargo, su esfuerzo es en vano, Júpiter en medio de su debilidad solo logra mirarla desde la distancia.

“Júpiter, por favor, párate, ven yo te abrazo mi amor. Yo no te vine a ver morir”, expresa Ana en medio del lamento por ver el estado del animal.

El terrible estado de salud en el que está #Jupiter. Al león se lo llevaron de Cali a Montería y Ana Julia Torres lo encontró agonizando.

Exigen al @Dagma @MinAmbienteCo al zoológico que lo recibió, Los Caimanes.

El animal será repatriado a Cali. @camilochara @TerryHurtado pic.twitter.com/wZ5bg6l7hQ — TuBarco (@tubarconews) February 25, 2020

Dagma asumió rescate

Tras conocerse la denuncia, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali (Dagma) anunció que inició un trabajo especial para regresar a Cali al león, luego de que un veterinario confirmara el mal estado.

Antes de movilizarlo, el médico veterinario revisará nuevamente al mamífero para tratar de estabilizarlo, ya que se trata de un traslado que podría afectarlo más, teniendo en cuenta su salud actual.

De igual forma, la cuidadora Ana Julia se encuentra gestionando permisos con el Ministerio de Defensa para que se pueda realizar el traslado del león por vía aérea, más aún cuando la Fuerza Aérea se ha solidarizado y manifestado su disposición de colaborar con este traslado.

De lograrse estabilizar al animal y tener listo el protocolo, Júpiter sería regresado a Cali en las próximas horas, donde recibiría atención especial para salvar su vida.