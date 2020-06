El drama de los migrantes venezolanos para regresar a su país por la Costa Caribe

Un viaje de penurias

Son las 12 del mediodía, el sol inclemente, reflejo de los 36 grados centígrados que se experimentan en el ambiente, acompaña a Reny Ortiz Barbosa, un hombre de 46 años que hace un año migró desde San Francisco en el estado Zulia de Venezuela hasta Cartagena en Colombia, buscando una mejor vida para él y su familia.

Lo encontramos en la vía, caminando; se le notaba agotado, pero afanado por llegar a su destino; cargaba un morral en el cual no solo iban sus pocas pertenecías, sino sus ilusiones, que según dice, se vinieron al piso a por la pandemia.

“No podemos hacer nada porque no podemos salir, no hay trabajo, no se consigue sustento, nos toca salir a las calles a pedir, ya no tiene ningún sentido seguir acá; yo vengo de Cartagena llevo tres días y dos noches caminando, esa la única opción que tenemos para viajar, porque tampoco hay transporte y lo peor es que en el trayecto nos quitan la ropa, nos roban y no nos dejan descansar en algunos sitios por el COVID-19”, expresó.

Llega un punto donde el agotamiento físico y las condiciones del ambiente hacen efecto; Reny no puede más y decide pedir ayuda y lo hace a su paso por Palomino; el ángel en el camino, es el padre Wilmer Silva Giraldo, párroco de la iglesia San Isidro Labrador, que no duda en brindarle el almuerzo y un espacio para descansar, por lo menos durante unas horas, así como lo hace con todos los que buscan su ayuda y con quienes permanecen en el corregimiento.

“Ellos vienen con muchos temores y necesidades, vienen habiendo abandonado un empleo, algo que les servía a ellos para mantenerse donde se encontraban y para enviarle a sus familias, todos somos hijos de Dios así que es nuestro deber ayudarles”, dijo el párroco.

Son muchas las acciones solidarias, incluso de ciudadanos que al ver pasar a los extranjeros les entregan una pequeña bolsa con alimentos; sin embargo, no deja de existir la preocupación a lo largo de la troncal del caribe, teniendo en cuenta que en todos los casos, se desconoce el estado de salud y las condiciones sanitarias de los viajeros.

“El Gobierno debe protegernos, los migrantes que vienen sin control pueden contagiar a nuestra población, hay venezolanos que demoran hasta dos días en los pueblos esperando para pasar hasta su país”, manifestó Ricci Deluque, habitante de la frontera.

El alcalde de Dibulla, Marlon Amaya uno de los municipios de tránsito, dice que desde el punto de vista administrativo, no están dadas las condiciones para atender de manera integral a los venezolanos.

“No hay albergues para estas personas, ellos transitan y paran donde se sientan cansados y pasan su noche; para nosotros es una situación bastante compleja y lo que estamos haciendo es tratando que no se queden en el municipio. Hemos tratado de ayudarlos brindarles transporte hasta la zona de frontera, pero ha sido imposible porque no es autorizado”, señaló el mandatario.

En varias ocasiones, los temores de los nativos ante la movilización de los extranjeros, se han convertido en actos de xenofobia, una batalla que a diario trata de vencer el padre Wlimer Silva, quien es enfático en solicitar a las autoridades habilitar un corredor humanitario para que los viajeros puedan llegar a sus destinos.

“Necesitamos que haya disposición de las autoridades migratorias para que les permitan regresar hasta su país; de nada vale que ellos caminen durante horas exponiendo sus vidas y que al final sigan atrapados”, agregó el sacerdote.

Hasta el momento no se conoce una cifra exacta del número de migrantes que han llegado a Venezuela a través de la frontera en La Guajira, considerando que los migrantes se movilizan por trochas ilegales; sin embargo de manera controlada, han salido más de 2000.

Por: Adalis Medina, Nixon Carvajal y Aldair Rodríguez