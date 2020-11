Él es Joe, el niño de Providencia que se vistió de héroe para salvar vidas

Se llama Joe Cardona Betancur, tiene 10 años de edad y es oriundo de Itagüí (Antioquia). Apenas había llegado a la isla de Providencia en el mes de marzo y solo alcanzó a estudiar tres días en el colegio María Inmaculada de La Concepción, cuando llegó la covid-19 y cerraron las aulas.

“El huracán me dio muy duro, pues pensando en la vida de mi mamá, de mi padrastro, de mi abuela y en la vida mía y de mi mascota”, dice con desparpajo Joe, mientras acota que su animal está bien. “Estuvo unos días en la casa en una bodeguita y luego la trajimos después del huracán y no pasó nada”, contó.

El menor aseguró con nostalgia que el colegio “como usted lo puede ver era de madera, quedó todo destruido y no quedó nada, toca esperar hasta que lo arreglen”.

Añadió que quería mucho el colegio a pesar de que solo pudo asistir a clases tres días. “Yo ya me estaba apegando, ya lo estaba queriendo mucho y tenía bastantes amigos (...) Ojalá que lo reconstruyan para poder estudiar y aprender que es lo que más me importa, quiero aprender inglés me gusta mucho”, precisó.

Joe cuenta que “pero ya lo viví (un huracán) y no se puede decir nada porque no es culpa de nadie. Lo que me importa es que tenemos vida, que estamos bien y que no nos pasó nada”.

Agregó que todavía tiene mucha vida por delante y que cuando crezca, aunque primero quería ser soldado, “ahora quiero ser super héroe para salvar vidas”, tras indicar que esa es una de las razones por la cual lleva puesta su máscara, para ayudar a quienes resultaron afectados por el Huracán Iota.

“O quiero ser youtuber para sacar a la gente de la calle, para darle comida a las personas que no tienen nada que comer, que no tienen donde vivir, que duermen por ahí en la calle”, dijo el pequeño.

“Hay que rezar para que todo salga bien y ojalá Dios me conceda este sueño”, concluyó Joe quien luego se quitó la máscara para mostrar el rostro de su inocencia.