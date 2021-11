El estremecedor relato de una de las víctimas del violador en serie capturado en Barranquilla

"No había hablado de esto, pero lo hago porque parece que se hará justicia", esas fueron las palabras con las que María* accedió a entregar su relato a RCN Radio Barranquilla y Alerta Caribe sobre los minutos de horror que vivió, presuntamente, a manos de Gerson Enrique Salcedo Arias, conocido como el 'terror de la moto negra', señalado abusador sexual que habría atacado a 12 mujeres en Barranquilla y su área Metropolitana.

María señaló que los hechos ocurrieron a principios del pasado mes de octubre cuando esperaba el bus que la llevaría con destino a su trabajo, sobre las 6 de la mañana.

"Él se ofreció a llevarme, en hacerme la carrera, pero yo lo rechacé porque esperaba el bus; sin embargo, siguió insistiendo y yo como iba tarde accedí. Cuando íbamos en camino, desvió por una trocha porque según había un retén policial más adelante. Ya íbamos a la mitad de la trocha y fue cuando me sacó una navaja con la que me amenazó, me tiró al piso y pasó lo que pasó. Me obligó a estar con él, me golpeó y todo el tiempo me decía que me iba a matar si gritaba o si hacía algo. Además me quitó mi celular y un dinero que yo llevaba", contó la joven de 21 años.

Todo pasó en cuestión de minutos y por lo temprano de la hora y además el sitio, no había nadie en la zona, sostuvo la víctima.

"Luego de que se fue, que vi que iba lejos en la moto, me levanté y salí corriendo hasta que encontré unos muchachos, ellos me ayudaron llamaron a la policía, pero en ese momento venía pasando una patrulla y me auxiliaron, me llevaron a la clínica para que me atendieran los golpes y me hicieran todos los exámenes que necesitaba", añadió.

Desde aquel suceso, dice María, desarrolló un miedo a salir a la calle, constantemente vivía con la zozobra de que volviera a toparse con aquel hombre alto, de contextura delgada, tez trigueña y ojos caídos, detalles que aún persisten en su memoria.

"Estoy en tratamiento psicológico. Lamentablemente me tocó vivir esta desagradable historia, pero toca seguir adelante y seguir con mi vida. Ahora que sé que está tras las rejas, me tranquilizo, espero que se haga justicia en este caso para que ninguna mujer tenga que vivir lo que yo pasé", indicó la joven.

A Gerson Enrique Salcedo Arias ya un juez de control de garantías le legalizó la captura y continuará con la imputación de cargos por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo con hurto calificado agravado.