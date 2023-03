El extraño caso de 'los niños de Minca': cuatro años desaparecidos en medio de silencio y dolor

La noticia tuvo impacto a nivel nacional por las misteriosas desapariciones de los menores, que todas las miradas y los medios de comunicación se enfocaron sobre el corregimiento de Minca ubicado en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Pasaban los días y con ellos la angustia, porque los niños no aparecían. Mujeres y hombres de dicha población convocaron a movilizaciones.

Las autoridades distritales, así como uniformados de la Policía, el Ejército nacional, la Defensa Civil y los bomberos desplegaron un operativo de registro por cielo, mar y tierra.

Recompensa millonaria e hipótesis

El alcalde de Santa Marta de esa época era Rafael Martínez. El mandatario distrital ofreció declaraciones y una recompensa de 70.000.000 millones de pesos, para las personas que dieran información sobre el paradero de Albertico Cardona, y 20.000.000 millones de pesos para quienes dijeran dónde estaba Alít David, el niño de año y diez meses que presuntamente habían raptado o secuestrado.

La extraña desaparición de ambos niños tomó mucha relevancia que hasta el mismo presidente de la República de ese entonces, Iván Duque, conversó con el papá de uno de los niños desaparecidos y le prometió que el caso se iba a resolver.

A raíz de la desaparición de ambos niños se empezaron a contemplar diversas hipótesis: ¿Los asesinaron? ¿Murieron ahogados en el río Minca?, ¿Fueron secuestrados? ¿O fueron sacrificados por una secta satánica? ¿Fueron raptados por extranjeros provenientes de Israel que se dedicaban a la trata de personas?

Esas son algunas de las hipótesis que rodean estos misteriosos casos de desaparición en el corregimiento de Minca, área rural del distrito de Santa Marta.

El sacerdote del pueblo, Ismael Torres, conversó con RCN Radio y nos relató que “muchos en el corregimiento pensaban que Alit David Sánchez había sido raptado por una secta satánica por haber desaparecido en el mes de octubre, días antes de la fecha de Halloween”.

Entre la comunidad comenzó a construirse una versión que los indígenas de la Sierra nevada, habían raptado a los niños. Otras de las hipótesis, es que Alí David, quien tenía un año y diez meses para ese entonces, seguramente fue raptado por una pareja de israelíes quienes tomaron al bebé y se lo llevaron para otros países.

Para el experto en conflictos Lerber Dimas, Albertico -quien tenía seis años en el momento de la desaparición- fue asesinado. Esa hipótesis toma fuerza con el relato de la madrina del niño Albertico, cuando nos declaró que en la casa donde vivió con el papá había manchas de sangre.

Pero, ¿Quién habría asesinado al niño Albertico Cardona? ¿Quién estaría detrás del presunto asesinato?

Me dirigí una vez más a la Sierra Nevada de Santa Marta, subí a al corregimiento de Minca, a casi mil metros de altura, para buscar la respuesta a dichos interrogantes. Los habitantes del corregimiento me informaron que Lerber Dimas estaba por fuera del país, se tuvo que ir porque había recibido amenazas de muerte; sin embargo, logré contactar vía telefónica.

¿Fueron ‘Los Pachencas’? Fiscalía responde

Lerber Dimas, quien es defensor de derechos humanos y participó en la búsqueda de los niños, y quien además es experto en conflicto y antropólogo, me entregó una reveladora entrevista, donde aseguró que, “todo apunta a que el grupo paramilitar ‘Los Pachencas’, son los responsables de las desapariciones de los menores y del asesinato del papá de Albertico”.

Rafael Martínez, alcalde de Santa Marta en el año 2018, coincide en que, "detrás de la muerte del papá de Albertico, detrás de las amenazas que recibió el defensor de derechos humanos Cesar Fernández, y de la posible muerte del menor, se encuentra el grupo paramilitar 'Los Pachencas'".

Me dirigí hasta las oficinas de la Fiscalía en la ciudad de Santa Marta. Allá me dieron los números de radicado de los casos y además me confirmaron que las investigaciones siguen activas pero no avanzan. La fiscal encargada dijo que no estaba autorizada para rendir declaraciones a RCN Radio.

Lo cierto es que, al día de hoy, los habitantes de Santa Marta siguen formulando las mismas preguntas de siempre (…) ¿Murieron asesinados por los paramilitares? ¿Fueron secuestrados por grupos al margen de la ley? ¿Personas extranjeras que se dedicaban a la trata de personas los raptaron? ¿Se los llevó la creciente del río?

Los interrogantes serán descifrados cuando avancen las investigaciones. Entre tanto, en Santa Marta se sigue liderando campañas que conlleven a posibles respuestas de estas dos desapariciones que ocurrieron en Minca en el año 2018. Líderes sociales y defensores de derechos humanos organizan movilizaciones y aseguran que continuaran en la lucha hasta que Albertico y Alít David aparezcan.