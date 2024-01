El Festival del Frito en Sincelejo ya tiene su reina 2024

Durante la premiación del Festival del Frito 2024, la música y un show de humor y, por su puesto, los fritos fueron los protagonistas. En la tarima de Las Acacias fue coronada Celia Payares, de la Esquina Caliente, como la Reina del Frito sincelejano.

La ganadora recibió el premio mayor de $5 millones; el segundo puesto o Virreina del Frito 2024 fue para Fritos Mónica, quien se hizo merecedora de la suma de $2 millones.

“No me esperaba este premio porque en verdad hay muchas mesas muy buenas. Le agradezco a Dios primero que todo, al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; a los organizadores, y a todos los que vinieron e hicieron mi sueño realidad. Yo me dedico a esto hace 20 años y con esto he levantado mi casa, el estudio de mis hijos”, dijo Celia Payares, la ganadora.

Este festival no solo la reina fue coronada. En este evento más vendedores resultaron ganadores:

Mejor frito innovador , El Palacio de la Empanada.

, El Palacio de la Empanada. Mejor buñuelo de fríjol , mesa de La Abuela.

, mesa de La Abuela. Mejor arepa dulce , mesa De mi Tierra.

, mesa De mi Tierra. Mejor papa rellena , mesa Palo e’ Mango.

, mesa Palo e’ Mango. Mejor carimañola , mesa Doña Lola

, mesa Doña Lola Mejor arepa de huevo , Sabor Pachero

, Sabor Pachero Mejor empanada de Maíz, el Gran Mane.

El premio para ellos fue de un 1 millón de pesos cada uno, otorgado por la Corporación Festividades del 20 de Enero, la Alcaldía Municipal de Sincelejo, y los organizadores de Festifrito 2024, Eduardo Cury y Diana Cardona.

María Aguilar, quien recibió como premio un millón de pesos por el mejor buñuelo de fríjol, manifestó sentirse muy contenta por el reconocimiento. Su puesto de fritos está ubicado en la Plaza de Majagual y se llama Fritos la Abuela.

“Gracias primeramente a Dios y a todo el equipo de Fritos la Abuela”, indicó la mujer.

Los organizadores del evento acordaron extender el festival hasta el próximo domingo 21 de enero, teniendo en cuenta su éxito. Inicialmente estaba previsto finalizar el miércoles anterior 17 de enero.