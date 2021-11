"Él intentó asesinarme y no debe quedar libre": víctima de intento de feminicidio en el Atlántico

Como "un verdadero drama" cataloga Anthia Amador, lo vivido el pasado 24 de junio de 2021 cuando recibió cuatro impactos de bala -en diferentes partes de su cuerpo-, que le fueron propinados por su expareja sentimental, Rolando Cano López, en venganza por haber terminado la relación sentimental, y tomar la decisión de abandonar la vivienda en el barrio Renacer, de Soledad (Atlántico), en la que residían desde hace cuatro años.

Tras una solicitud hecha a Elías Moíses Amador -hermano de Anthia Amador-, para que llegara a la casa a buscar las cosas de su hermana el día del fatídico hecho, Rolando Cano aprovechó el escenario para intentar convencer a la mujer de que volviera con él; mostrándole arrepentimiento y pidiéndole que lo hiciera por sus hijos, que aunque no son hijos del hombre, Cano velaba por ellos desde hace 4 años.

Esta noticia también le puede interesar: Las tristes razones por las que intendente de la Policía de Barranquilla se quitó la vida

Ante las negativas de Anthia para volver con él, el hombre procedió a agredirla física y verbalmente asegurándole que la amaba, pero que prefería asesinarla porque le dolería verla con alguien más. "Yo intenté defenderme de sus golpes, pero me fue imposible. En ese momento sacó el arma y me disparó en cuatro ocasiones. Una de esas balas impactó en uno de mis senos, pero otra bala, que entró por mi abdomen, perforó uno de mis pulmones y eso me ha dejado con graves afectaciones en salud", relató Amador, en diálogo con RCN Radio Barranquilla.

Pese a que Rolando Cano López se encuentra hoy privado de su libertad en un centro carcelario de la ciudad de Barranquilla, asegura Anthia Amador que no ha dejado de enviarle audios a su hermana mayor en los que manifiesta que quiere pedirle perdón y que su mayor deseo es volver con ella.

Vea además: Autoridades investigan asesinato de extranjero en lujoso apartamento de El Rodadero

"No ha dejado de enviarle audios a mi hermana y eso me tiene atemorizada. Lo más preocupante es que asegura que en los próximos días va a quedar libre y que pretende buscarme. Yo he consultado con la Fiscalía, pero ellos me dicen que esto es un simple caso de tentativa de homicidio. Él puede quedar libre por vencimiento de términos porque el proceso está estancado", denunció.

Además, Anthia Amador realizó un llamado a las autoridades para que le brinden acompañamiento, con la posibilidad de que puedan suministrarle apoyo jurídico para evitar que Cano López quede libre. "Un asesor de la Fiscalía me dice que vaya a la Defensoría del Pueblo y que trate de conseguir un abogado allá. Pero la realidad es que yo ya no tengo dinero para asumir ese costo, por lo que necesito ayuda de la gobernación del Atlántico o de la alcaldía de Soledad" sostuvo.

Expresó que su mayor anhelo es verse completamente recuperada y de nuevo al cuidado de sus tres hijos, producto de una anterior relación que sostuvo por varios años con el papá de estos.