El locutor de los “carretilleros” que surgió en la pandemia en Montería

Elder Gómez Osorio, conocido popularmente como ‘El Lagarto’, se dedica a dos oficios para ganar dinero durante la pandemia. Vendedor ambulante y locutor empírico dedicado a grabar cuñas publicitarias a sus compañeros que usan carretillas por las calles de Montería.

“Yo a mis compañeros de trabajo les cobro entre $ 5.000 y $7.000 , recursos que me sirven para sostener a mi familia en algunas ocasiones las grabaciones las hago gratis porque me gusta y me encanta la vocación que yo tengo”, explicó el vendedor.

“Hemos pasado muchas dificultades en la calle en medio de esta pandemia ocasionada por la Covid-19 pero Dios no ha protegido de esta enfermedad porque nos toca salir a vender en las carretillas”, expresó el vendedor.

Las grabaciones se realizan en el Mercadito del Sur luego de abastecer las carretillas casi siempre en las horas de la mañana.

El locutor de los vendedores ambulantes explicó que no utiliza libretos ni consola para producir entre cuatro y seis grabaciones diariamente.

Elder Gómez, no utiliza micrófonos y su estudio de grabación es cualquier lugar en la calle con la ayuda de un megáfono y aplicaciones de un celular.

“Durante la cuarentena muchas personas quedaron sin trabajo y se dedicaron a vender verduras, yuca , ñame y platanito y me buscaron para que les grabara la publicidad para que se escuchara en las carretillas”, explicó.

“Las grabaciones que hace Elder Gómez, nos ha ayudado mucho durante los recorridos porque ya no tenemos que promocionar los productos con la garganta sino que la grabación se va escuchando en el megáfono”, expresó un vendedor ambulante.

Los vendedores en carretilla aseguran que la voz oficial sobre rueda les ha permitido mejorar las ventas durante los recorridos barriales.

Elder Gómez Osorio, explicó que lleva varios años vendiendo en carretilla y la pasión por la locución proviene de un tío que trabaja en emisoras.