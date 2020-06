El alcalde de la ciudad de Cartagena, William Dau Chamatt, aseguró que una intervención del sistema de salud no resolverá el aumento de casos de contagio de coronavirus que se registra en esa región del país.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario dijo que la gran problemática por el incremento de casos positivo

El alcalde de Cartagena reconoció que hubo una acumulación de cadáveres en la ciudad, por el retraso en los resultados de las pruebas para determinar si esas personas murieron por coronavirus. Sin embargo, dijo que esa situación ya se superó y que se avanza en la firma de un contrato para el congelamiento de cuerpos.

"Esa es otra de nuestras debilidades. Aquí no había quien llamara a las EPS para que hicieran su trabajo. Con frecuencia se estaban acumulando cadáveres que no se los llevaban, porque no sabían si los muertos eran COVID -19 o no y no llegaban tampoco los resultados las pruebas", dijo.

En ese sentido, William Dau agregó que "ese problema quedó solucionado desde el pasado 2 de junio, cuando se enviaron instrucciones de cómo enfrentar la situación, e incluso antes del debate en el Senado quedó resuelto. Ayer firmamos un convenio con las entidades que prestar servicios funerarios".