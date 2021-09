Como una "experiencia maravillosa" describió el patrullero Angelo Macea la aventura de haber atendido un parto, en medio de la Avenida Murillo con carrera 8, en el sur de Barranquilla, sin ni siquiera tener el conocimiento previo para hacerse cargo de este tipo de situaciones.

"Fue una experiencia muy bonita. A pesar que no tengo entrenamiento en atender un parto, fue una experiencia maravillosa e importante porque se logró salvar la vida del niño", dijo el patrullero en diálogo con RCN Radio.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron este domingo, cuando el patrullero Macea y el coronel Alex Suárez, comandante Operativo (e) de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se movilizaban por la Avenida Murillo y se percataron de que un vehículo se detuvo en el carril exclusivo de Transmetro.

Al verificar el motivo por el cual ese automóvil estaba en ese lugar, se dieron cuenta que se trataba de una mujer que estaba en trabajo de parto.

"Yo me acerqué al vehículo y vi que la muchacha ya tenía la cabecita afuera. Al ver que todo el mundo corría y gritaba, yo les dije que me prestaran una sábana y sentí que Dios me dio la sabiduría para atender el parto. El niño lloró y nos dimos cuenta que estaba bien", narró Macea.

"Posteriormente llevamos a la señora y al bebé a la clínica para que fueran atendidos. Yo me acerqué y les dije que ese niño es mi ahijado, fue bonito porque todos me dieron las gracias y el menor está muy bien de salud. Estoy feliz porque tengo un ahijado nuevo", agregó.

Entre risas el patrullero relató que tras atender el parto, los presentes propusieron que el bebé llevara su nombre. "Inclusive en la clínica estaban diciendo que le pusieran mi nombre al niño, pero ya sus padres habían decidido anteriormente un nombre el cual es Jhon David", indicó Macea.

Es así como el pequeño Jhon David ahora tiene un padrino de la Policía que siempre velará por su bienestar, como lo hizo desde el momento de su nacimiento.