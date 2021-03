Él se dañó su vida: hija de locutor enviado a la cárcel por golpear a su exnovia

Tras conocer la orden de un juez de enviar a la cárcel a su exesposo y padre de su hija, Rubén Darío Villa, por golpear a una mujer en Soledad, Karen Elena Castillo, aseguró que le informó a la menor la decisión judicial en contra del locutor, a lo que respondió que, "él mismo se dañó su vida".

“El domingo que le comenté que lo habían capturado, me dijo: mami, él se dañó su vida, él mismo; hasta ahí me deja la conversación, ella no enfoca a una conversación, como que vamos a hacer lo posible por llamar o de llamar a mi abuela, no, ella corta enseguida ahí y cambia la conversación”, explicó Karen Elena.

Según la mujer, la última conversación que sostuvieron su hija y su excompañero fue hace aproximadamente un mes.

No obstante, no cierra la posibilidad que la niña pueda hablar con su padre. “Estoy a disposición que, si él la quiere llamar y hablar con ella, le prestaría el celular a mi hija para que se comunicara con él y hablaran, que él sintiera el apoyo de la niña, y que esto lo ayude a salir. Igual le digo a la niña, usted tiene que ayudarlo y decirle que, por ella, por ser mujer, debe salir de este problema y que le brinden mucha ayuda”, agregó.

Karen fue informada por sus familiares de la captura del locutor, el domingo. El lunes en horas de la tarde le notificaron de la decisión judicial de enviarlo a un centro carcelario.

“Me enteré ayer, sobre las cinco o seis de la tarde, más o menos; estaba con mi niña porque yo no me encuentro laborando y porque las 24 horas del día la paso con ella; a quien le dije que a su papá lo mandaron para la cárcel y desde ahora en adelante hay que apoyarlo desde la distancia; y como lo dije, hice la denuncia de corazón, porque mañana más tarde no quiero decirle a mi hija, que su papá va preso porque le pegó a esa mujer y atentó contra su vida”, aseguró la mujer.

Karen asegura ser consciente de la necesidad de ayuda por parte del locutor. “Este es el momento de que Rubén tiene que tener una reflexión como persona, y aceptar la ayuda, sea de un psicólogo o un psiquiatra, para así salir adelante, porque si él no se compromete no está haciendo nada”, puntualizó exesposa.

Karen Elena Castillo está recibiendo acompañamiento y asesoría profesional, por parte de funcionarios de la Secretaría de la Mujer y Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico.