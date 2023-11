Elecciones se repetirán el 24 de diciembre en municipio en que ganó voto en blanco, ¿Habrá ley seca?

El pasado 29 de octubre se llevaron a cabo las elecciones regionales 2023, donde los ciudadanos escogieron a sus alcaldes, gobernadores, diputados y concejales.

El registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha, reveló que para las elecciones de alcaldes y gobernadores celebradas el domingo 29 de octubre, la diferencia entre los resultados del preconteo y el escrutinio fue de menos del 1 %, el menor margen de error en la historia de las elecciones territoriales en Colombia.

Tras el proceso de escrutinio, se ha declarado la elección de alcaldes en 1051 municipios, que corresponden al 95,3 % del territorio nacional.

No obstante, hubo algunos municipios donde se presentaron casos atípicos, como ocurrió en el municipio de Gamarra, en Cesar, donde ganó el voto en blanco por mayoría absoluta.

La Registraduría informó que ganó el voto en blanco con el 51,42%, 3.474 votos, superando a Harry Rodríguez Díaz, candidato del partido Conservador, que tuvo 2667 votos, es decir, el 39,47%.

Por tal razón, las elecciones se repetirán el 24 de diciembre, día de Navidad, lo cual ha llamado bastante la atención. De esta manera, en este lugar habrá Ley Seca desde las 6:00 p. m. del 23 de diciembre hasta las 6:00 p. m. del 24 de diciembre.

¿Qué pasa cuando gana el voto en blanco?

El voto en blanco está estipulado en el artículo 137 del Decreto Ley 2241 de 1986: "Voto en blanco es el que no contiene nombre alguno o expresamente dice que se emite en blanco".

En ese sentido, la Constitución indica que si gana el voto en blanco, tal y como ocurrió en Gamarra, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría.

"Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de Corporaciones Públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral", se estipula en la ley.

De esta manera, se repetirán las elecciones en Gamarra con presencia de nuevos candidatos.

Los hechos vandálicos en Gamarra

Cabe recordar que en Gamarra se presentaron graves hechos de vandalismo el 29 de octubre, cuando varias personas irrumpieron en la sede de la Registraduría y le prendieron fuego. En el incendio murió la funcionaria Duperly Arévalo.

Sobre esto, el registrador nacional exigió la pronta judicialización de los responsables del asesinato de la funcionaria y de los responsables de los desmanes y ataques a las sedes de la entidad en varios municipios del país.

"Una vez concluyan los escrutinios, se declaren los ganadores y se entreguen las respectivas credenciales, interpondré las acciones penales correspondientes para que los autores materiales y determinadores de los desmanes y ataques sean identificados, capturados y judicializados. No podemos permitir que la quema de urnas y sedes de la Registraduría queden sin castigo. Encabezaré las denuncias y estaré vigilante a las capturas", puntualizó Vega.