Los habitantes del departamento de La Guajira, dieron a conocer su descontento ante el suministro de agua a los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, asegurando que los están dejando sin el servicio para sus necesidades diarias.

Recientemente el alcalde del distrito de Riohacha, Genaro Redondo, aseguró que los habitantes se le han quejado porque los están dejando sin agua, puesto que se han estado llenando los carrotanques de la UNGRD.

“En la 'Comuna 10' donde no llega mucho el agua, vienen y se me rebotan y me dicen alcalde venga para acá cómo así que usted está llenando 40 o 50 carrotanques, y nosotros qué”, aseguró el mandatario.

Igualmente los conductores de los carrotanques privados del municipio de Maicao aseguraron que desde la llegada de los carros doble troque se han visto afectados porque priorizan a los comprados por la Ungrd, mientras que a ellos los dejan a un lado.

Es de mencionar que la FM de RCN dialogó con algunos habitantes del municipio de Uribia aseguraron que el agua suministrada por medio de los carrotanques de la Ungrd la comercializan y no la regalan.

“La escasez de agua aquí es terrible, si no aflojamos plata de nuestro bolsillo y buscamos entre nosotros mismos, no tenemos agua. Aquí el agua no la regalan, aquí se compra. Puedo decir que el agua no es 100% potable, no viene garantizado, lo ligan, pero ya estamos acostumbrados”, dijo un habitante.

Ante esta crisis, los habitantes y los alcaldes municipales esperan un pronunciamiento oficial por parte de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastre, ante el abastecimiento de agua en los acueductos del departamento, en donde ha causado críticas y diferencias.