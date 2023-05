Las autoridades aseguran que cada día sorprenden los métodos que se utilizan para el hurto en varias regiones del país. En el departamento de La Guajira, en los últimos años se ha aumentado la delincuencia a través del hurto a personas en diferentes modalidades.

En el distrito de Riohacha (Guajira), una mujer de origen venezolano fue contratada para el servicio doméstico, en donde convivía una adulta mayor, su hija su esposo y dos niños en edades de cuatro y dos años. La extranjera convivió dos meses con los residentes.

Según la denuncia, la empleada doméstica -identificada como Daniela del Carmen Fernández Palmar- se habría aprovechado de la ausencia de los dueños y de la presencia de la adulta mayor en la residencia para suministrarle escopolamina y así hurtarle varios elementos y dinero en efectivo.

La mujer, a quien no le importó la presencia de los menores, manipuló las cerraduras de algunas puertas de closet y se apoderó de joyerías de oro, elementos de valor de la vivienda, artículos de un emprendimiento que la familia tenía y dinero en efectivo.

De acuerdo con la información suministrada por los propietarios, el balance de lo robado asciende a los 300 millones de pesos.

También se conoció que las víctimas al llegar al conjunto residencial encontraron a la adulta mayor inconsciente y todo en desorden, lo que les llamó la atención y empezaron a investigar.

“El instinto no falla. Yo llamo a mi suegra porque estaba trabajando y mi esposa también, y ella no me contesta, se me hizo raro porque ella siempre responde las llamadas. Me preocupé porque aparte de todo estaban mis hijos ahí”, dijo una de las víctimas.

Añadió que “nosotros estamos dando una recompensa con absoluta reserva para que nos colaboren con el paradero de esta mujer. Tenemos una foto donde está el hermano con una plata acostado en una hamaca, esto no es justo”.

Es de mencionar que el denuncio del hurto fue puesto por los propietarios en la Fiscalía URI de Riohacha.