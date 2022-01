Empresario Luc Gerard denuncia discriminación en restaurante de Cartagena ¿Qué pasó?

En su reciente paso por Cartagena, el presidente del Fondo de Inversión Tribeca, Luc Gerard, dio a conocer a través de redes sociales que no le permitieron el ingreso al reconocido restaurante Alma, ubicado en pleno centro histórico de la ciudad.

Según la versión de Luc Gerard, él y su familia estuvieron en un evento del Festival Internacional de Música y posteriormente se trasladaron al restaurante, donde al parecer les negaron la entrada.

El empresario resaltó que no habían reservado antes y por eso no les permitieron ingreso. Sin embargo, a otras personas que esperaban no les dijeron lo mismo.

Según la respuesta que le entregaron, al parecer no cumplían el código de vestimenta y por tanto no se permitió su entrada. Esas diferencias provocaron molestias del reconocido empresario y su familia, por lo que decidió hacer la denuncia pública.

“El silencio frente a la opresión o a la discriminación no es neutralidad, es elegir el campo del opresor o de los racistas, yo tengo voz y me puedo hacerme oír. Debo hablar por los miles que sufren de la discriminación cotidiana y no tienen voz”, publicó en su cuenta de twitter Luc Gerard.

Agregó que "seguramente sus jefes hubieran tenido el « radar social » para que esto no ocurra (he ido a cenar allí varias veces pero acompañado), pero ahí no está el tema, que sea por racismo o clasismo en 2022".

También escribió que “Colombia, y Cartagena en particular, tienen todavía mucho trabajo para visibilizar y hacer respetar sus minorías raciales, y aceptar su diversidad como una riqueza. En este caso los autores de la discriminación, ellos mismo son mulatos cartageneros”.

Restaurante Alma responde

Frente a esta polémica que se desató en las últimas horas, el restaurante Alma respondió en un corto comunicado de prensa a través de sus redes sociales.

“Lamentamos profundamente el malentendido del código de vestuario del Restaurante Alma, la intención nunca ha sido, ni fue discriminar. Nos comprometemos a comunicar nuestra política más clara y oportunamente. Invitamos a los interesados a revisar nuestras políticas de inclusión", señaló el lugar.