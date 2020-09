En Barranquilla autorizan consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes

En medio de la etapa del aislamiento selectivo en Barranquilla, el Ministerio del Interior autorizó el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en restaurantes, en esta ciudad, teniendo en cuenta el análisis de la situación epidemiológica.



Dicha normativa fue adoptada por el Distrito a través de la Resolución No. 07 de 2020 de la Secretaría de Desarrollo Económico, “mediante la cual se reglamentan y se amplían medidas para el sector gastronómico en el marco del plan de reactivación de la economía local Barranquilla Abre Segura”.

De esta forma, a partir de este 15 de septiembre, los establecimientos gastronómicos, con protocolos de bioseguridad aprobados, se les autorizará el expendio y consumo de bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el Distrito, se permitirá la disposición de mesas integradas hasta por seis personas, siempre y cuando se mantenga la distancia prudente con otras mesas.

La estancia máxima será de dos horas en el establecimiento, y el horario de funcionamiento estará establecido hasta las 12:00 de la medianoche.

Por otro lado, se prohíben los bailes dentro de los establecimientos, con el fin de utilizar estos espacios para la adecuación de mesas, y se prohibirá la comida en servicio bufet, barra de ensaladas o bebidas, según lo dio a conocer la Alcaldía de Barranquilla.

“Reiteramos que el seguimiento de las medidas de autocuidado y el control del comportamiento de los comensales es estricta responsabilidad de los restaurantes, so pena de sellamiento y/o sanción correspondiente por parte de las autoridades. El virus aún no se ha ido y no podemos bajar la guardia”, afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Ricardo Plata Sarabia.

El Distrito reiteró que los bares todavía no cuentan con autorización para operar, y que la próxima semana se socializará la hoja de ruta de reapertura gradual de estos establecimientos.