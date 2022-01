Habitantes de los barrios Manuel Jiménez y La Esperanza de estrato uno, ubicados en la margen izquierda de Montería, están asombrados porque a sus casas llegaron los recibos de energía muy costosos e imposibles de pagar. Las tarifas que van desde los 700 mil hasta los 7 millones de pesos, han dejado sin aliento a los usuarios.

“Estoy muy preocupada porque me llegó el recibo por 7 millones de pesos y no tengo esa plata para pagarlo y Afinia no se ha reportado para que solucione ese problema de los contadores porque están arriba y la idea es que en cada casa instalen uno”, dijo Yuberney Ruiz, ama de casa y una de las usuarias afectadas.

La mujer añadió que los recibos anteriores al mes de enero de este año le estaban cobrando entre 60 mil, 80 mil y hasta 90 mil pesos, por tal razón reclama la corrección, porque ella no tenía deudas por energía consumida.

Entretanto, Arelis Ruiz, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Manuel Jiménez, le solicitó a la empresa Afinia retirar los contadores inteligentes y reemplazarlos por los convencionales para evitar que sigan incrementándose las tarifas.

Los afectados con el exagerado cobro anunciaron protestas al frente de las instalaciones de Afinia si no no observen voluntad para la corrección de las facturas. Cabe recordar que los clientes que cuentan con este tipo de servicio pueden hacer recargas mediante el denominado sistema de energía prepagada a través de medición inteligente.

Entre tanto, Afinia anunció una inversión superior a los $500 millones, para ofrecer un servicio de calidad a los más de 800 usuarios de los barrios Manuel Jiménez y La Esperanza donde la compañía adelanta proyectos de modernización y actualización de la infraestructura eléctrica y de los equipos de medición.

Explicaron que el 87 % de los usuarios de este sector venían recibiendo por muchos años una facturación estimada, que no correspondía al consumo real de los predios, por ello a través de la instalación de los equipos de medición se les garantizará una correcta lectura y facturación.

“En este proceso la empresa reconoce que se presentaron dos casos puntuales en la facturación, los cuales ya fueron subsanados”, explicó la Gerente (e) de Córdoba Norte, Liliana Barrios.

Además expresó que: “estaremos atentos a los requerimientos por parte de la comunidad para coordinar con ellos jornadas de atención en el sector y seguir aclarando sus inquietudes”.

Recalca Afinia a la comunidad que "la instalación de medidores de mayor tecnología tiene como propósito garantizar la calidad de la lectura a los usuarios que no contaban con estos equipos o que los tenían averiados, evitando la estimación de sus consumos y de esta manera seguir mejorando el ciclo comercial de la compañía para realizar una oportuna facturación".