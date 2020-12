"En Bogotá no están viendo la realidad": raizales de Providencia protestan

Berta Hooker vive en el sureste de Providencia, afirma que está indignada, añadió que no aguantó más y por ello salió a desahogarse con esas personas que no tienen corazón.

“Por mojarme hoy estoy enferma, tengo dolor de cabeza, estuve vomitando en la madrugada, entonces eso no me parece justo, me parece que esa gente lo que quiere es que nosotros nos muramos y ellos quedarse con la isla”, acota.

James Robinson, otro habitante de la isla, se declaró enojado, se nota en su voz y dice que a casi dos meses del paso del huracán Iota: “hasta el sol de hoy no tenemos una respuesta sobre las casas, estoy haciendo un llamado de atención al gobierno, ¡Por Dios que procuren hacer algo lo más pronto posible¡. Ellos no lo están viviendo en carne propia, la Unidad del Riesgo, la Cruz Roja están paseando del norte al sur, no queremos más patriotismo, las banderas colocadas en todas partes y no estamos viendo evolución entonces la idea es que reaccionen”, dijo el hombre en voz alta.

Agrega que pese a que anuncian progresos en un 90% de la luz, “eso es mentira: "Allá en Bogotá están sentaditos y no están viendo la realidad. Estoy invitando a los Senadores, a los grandes de la Unidad del Riesgo, a que vengan a dormir una sola noche en esas carpetas a ver cómo van a despertar al otro día con sinusitis".

Robinson advierte que no es el covid 19 el que los va matar, sino la pulmonía, la neumonía y el desgaste físico mental.

“Todo el día limpiando y limpiando y no vemos ningún tipo de progreso, nosotros somos pacíficos hasta que nos estallamos. La idea es que vamos a salir si no tenemos una respuesta, hasta el 15 de enero”, añadió el habitante de Providencia.