En Cartagena atendieron 4 emergencias de incendios forestales en menos de 24 horas

La noche de este lunes 22 de enero se registró un voraz incendio en la vereda La Concordia, cerca al corregimiento de Pasacaballos, jurisdicción de Cartagena.

Al respecto, la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito de Cartagena reportó que el Cuerpo de Bomberos de Cartagena se trasladó hacía el lugar para poder contener esta conflagración, pese a que esta zona está dentro de la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de Turbana, se hizo un refuerzo con las autoridades en Cartagena para atender la emergencia.

A este lugar, según el informe los organismos de socorro, llegó el personal capacitado con dos carro tanques que luego de varias horas pudo controlar la emergencia.

Lea aquí: Minambiente responde: están dispuestos a reunirse para hablar sobre el megaproyecto del Canal del Dique

Según Jhony David Pérez Sayas, director del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, se atendieron cuatro emergencias en las últimas 24 horas relacionadas a incendios, uno de ellos el registrado en esta localidad, "hubo cuatro puntos de conflagración en la ciudad, que fueron atendidos de manera simultánea por el Cuerpo de Bomberos de Cartagena, uno de ellos, fue en apoyo al Cuerpo de Bomberos de Turbana; cerca del corregimiento de Pasacaballos, exactamente en la vereda La Concordia, estuvimos con dos carro tanques y dos unidades especializadas para atender esta emergencia".



También, señaló que hubo otras emergencias atendidas en otros sectores de la ciudad, "estuvimos en Flor del Campo, Colombiatón y Bicentenario, donde atendimos de igual manera emergencias similares. Actuamos de manera rápida ante la presencia de estos 4 incendios que ocurrieron en la ciudad de Cartagena, no se registraron personas heridas o daños colaterales hasta ahora".

Le puede interesar: Fenómeno de El Niño: En Córdoba 13 municipios fueron declarados en calamidad pública

Desde la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cartagena, resaltaron que están listos los equipos y los organismos de socorro para atender las emergencias rápidamente y combatir el aumento de incendios en esta temporada. Además, indicaron que, "realizamos un monitoreo constante de la ciudad las 24 horas del día, mantenemos el estado de alerta ante posibles emergencias y coordinando de manera ágil las acciones correspondientes".

Finalmente, Daniel Vargas, director del a Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres de la ciudad, señaló que, "en vista del aumento de incendios durante esta temporada seca y la presencia del Fenómeno del Niño en Cartagena, es importante que los ciudadanos tomen medidas proactivas para mitigar sus posibles impactos".

Siga leyendo: Envían a la cárcel a hombre que portaba una mini uzi sin permiso en Cartagena



Recomendaciones:



-Evitar realizar fogatas o quemas controladas, y si es necesario hacerlo, asegúrese de apagar completamente el fuego.



-No arrojar colillas ni cigarrillos encendidos, ya que esto puede contribuir a la propagación de incendios.



-Alertar a las autoridades de inmediato en caso de detectar un incendio.



-Depositar adecuadamente sus basuras cuando se encuentren al aire libre.



-Cuidar las fuentes hídricas de la ciudad.



-No dejar llaves abiertas ni goteando para conservar el agua.



-Desconectar los electrodomésticos al salir o cuando no los esté utilizando para prevenir posibles cortocircuitos.



-Reducir los tiempos en la ducha para conservar el agua.