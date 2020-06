En Cartagena hay acumulación de cadáveres por demoras en pruebas de COVID-19

En Cartagena se han presentado varios casos de personas han tenido que esperar hasta 36 horas, para que el cuerpo de sus familiares sean retirados de sus viviendas, por la demora de los resultados de COVID-19.

Es el caso de Paola Hoyos, quien tras darse cuenta del fallecimiento de su tío Miguel Ángel Yepez quien vivía solo, dio aviso a la EPS Famisanar para el debido proceso del levantamiento del cuerpo, pero tuvo que esperar cerca de 8 horas para la entrega del acta de defunción, y que esta dijera si el hombre era o no portador del COVID-19, para de acuerdo a ello proceder correctamente dentro de los protocolos de bioseguridad.

Lea también: Confirman primer caso de coronavirus en la administración de William Dau

Pero según contó la mujer "el calvario apenas empezaba, porque luego tuve que esperar 24 horas más, para que la funeraria retirara el cuerpo". Aseguró Paola que debió recurrir a varias entidades e incluso a los medios de comunicación, para que se hiciera efectivo el proceso.

“Nosotros en medio del dolor, nos tocó salir a pelear y exigir que vinieran por el cuerpo a la casa. Llamamos al Centro Regulador de Urgencias y nos dijeron que no era su competencia, que era la EPS quien debía resolver, pero duraron horas en llegar y luego esperamos un día y medio más, para que retirarán el cuerpo de mi tío de la casa”, relató Paola.

A este caso, se suma al de una mujer que, también murió en su vivienda y cuyo cuerpo fue retirado 36 horas después, “ella tenía 86 años, por su edad creemos que murió de vejez. Se durmió y amaneció sin vida”, dijo uno de sus familiares.

“Nosotros llamamos a la Mutual EPS, ellos hicieron el procedimiento, entregaron el acta de defunción, le tomaron prueba de COVID-19 y la metieron en una bolsa. Luego de esto, llamamos a la funeraria 'Los Olivos' y nos tocó esperar 36 horas más para que llegaran por el cuerpo”.

Le puede interesar: Puerta a puerta hacen pruebas de coronavirus en Cartagena

Según los familiares, la respuesta de las funerarias ha sido que "no tienen donde tener más cuerpos y les toca esperar que salgan algunos, para poder ingresar otros cuerpos".

La directora encargada del departamento de Salud de Cartagena, Johana Bueno, indicó que, “en la ciudad tenemos menos muertos para este mismo periodo en comparación con el año anterior. Esto indica que la situación no se da porque allá más muertos, sino porque hay unos nuevos protocolos y los cuerpos no pueden ser sepultados hasta que no se sepa si falleció por COVID-19 o no”.

Por su parte el alcalde de Cartagena, William Da explicó, “esto se está presentando, porque hay demoran en la entrega de resultados de Covid-10. Las clínicas no pueden entregar los cuerpos para cremar o cual sea el procedimiento, sino tienen el resultado”.

“Aquí los resultados se están demorando muchos días en llegar y por eso se están acumulando los cuerpos en las clínicas y hospitales e incluso en Medicina Legal, porque deben esperar que llegue el diagnostico”.

Para el mandatario, es necesario que se agilice la entrega de resultados, porque sin ellos, será complicado proceder en la entrega de los cuerpos e indicó que “yo llevo nueve días esperando que me entreguen los resultados de las pruebas del COVID-19 que me hicieron. Apenas en estos días empezaron a llegar los resultados del equipo. Ya tenemos un positivo y seguimos esperando. Si eso hacen conmigo que soy el alcalde, un funcionario, qué se sera para un ciudadano de a pie”.

Vea también: Pico y cédula de un solo dígito y seis barrios cerrados: nuevas medidas en Cartagena

Por su parte la Personera Distrital, Carmen de Caro, advirtió que “en Cartagena las IPS y la EPS están tomando decisiones con los cadáveres de pacientes sin seguir los protocolos. Se conocen denuncias en las que han cremado cadáveres sin tener certeza de que la causa del deceso sea por coronavirus”.

La representante del ministerio publico argumentó que “el Ministerio de Salud expidió una resolución donde explica sobre los procedimiento para la disposición final de cadáveres que hayan muerto por COVID-19. La primera de ellas es que se tenga certeza que el deceso haya sido causado por esta enfermedad, para luego proceder a su cremación si así lo consideran sus familiares”.

Las investigaciones adelantadas por la Personería, les permitió identificar que, “están procediendo con el diagnóstico de posible COVID-19. Sin confirmar están ordenando la cremación contraviniendo lo que establece la resolución expedida por el Ministerio de Salud”.

La funcionaria cuestionó que solo se contemple un mecanismo para la disposición de los cuerpos, "el Ministerio de Salud dice que preferiblemente se debe cremar, más no que sea obligación este procedimiento. Los administradores o gerentes de los cementerios no pueden incinerar cadáveres sin previa autorización de los dolientes”.

Aseguro además que “de igual forma las IPS deben mantener informados a los familiares del paciente sobre la evolución del enfermo durante el tiempo de hospitalización”.