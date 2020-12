En Cartagena rechazan agresiones de policía contra activista norteamericano

La alcaldía de Cartagena rechazó el comportamiento de los uniformados de la Policía Metropolitana, señalados de cometer un presunto abuso policial en contra del actor y activista norteamericano, Kendrick Sampson, en el Centro Histórico de la ciudad.

El secretario del interior, David Múnera, fue enfático en manifestar que la administración del alcalde William Dau, está en desacuerdo con la agresión hacia los civiles.

Le puede interesar:Actriz Natalia Reyes denuncia abuso policial con "manoseada” en Cartagena

"Nosotros respetamos las libertades individuales de las personas y los derechos individuales (...) si hay que imponerle los comparendos, las sanciones, se les debe hacer por parte de las autoridades, pero no se pueden extralimitar en sus funciones, en agresiones contra determinados ciudadanos ya sean extranjeros o colombianos, esas son situaciones que esta administración ha rechazado", señaló David Múnera.

El secretario del interior y convivencia ciudadana, hizo un llamado al comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria Cely, para que adelante la respectiva investigación sobre un nuevo presunto abuso policial contra del extranjero.

Denuncian supuesto abuso policial contra actor y activista norteamericano en el Centro Histórico de Cartagena @kendrick38. Este hombre es reconocido por participar en la lucha frente al asesinato de George Floyd en Estados Unidos @PoliciaCtagena pic.twitter.com/BXDVNPGIy8 — RCN Radio Cartagena (@RCNcartagena) December 16, 2020

"Tenemos que manejar estos comportamientos, no podemos seguir dando estos espectáculos de denuncias tras denuncias de ciudadanos quejándose por maltrato de los policías (...) el policía no tiene porque sacar ese revólver, este no es un estado militarizado, ni una ciudad militarizada, ni estamos en una dictadura para actuar de esa manera, es absolutamente condenable esa situación".

Lea también:Investigación disciplinaria a policías que agredieron a hijos de congresista

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, general Henry Sanabria, señaló en un primer momento que el actor al parecer fue requerido por los uniformados y según se opuso al procedimiento de registro personal.

"Los policías indicaron que el otro hombre (quien estaba a su lado) al parecer es expendedor de drogas, y cuando los policías iban pasando, el extranjero se tapó el bolso, inmediatamente pensaron que llevaban drogas", finalizó contando el general Sanabria.