En Cartagena se mantiene el toque de queda 2:00 a.m. a 5:00 a.m. de cada día

Un nuevo decreto expidió el alcalde, William Dau Chamat, para prorrogar las medidas en virtud de la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable y la reactivación económica segura.

Se trata del decreto 1293 el cual rige a partir de las 00:00 del día 1 de diciembre de 2021 y su vigencia será hasta las 0:00 am del día 15 de diciembre de 2021.

"El nuevo decreto ordena la presentación de carné de vacunación contra el Covid-19 o el certificado digital a mayores de 12 años. Se mantiene la autorización de eventos de carácter público o privado, con aforo de hasta el 100% , el toque de queda de 2 a.m. a 5 a.m. de cada día, el ingreso a las playas autorizadas de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. y el tránsito de chivas de 9:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche", indicó la alcaldía.

Se detalla además que, "la presentación de carné de vacunación es para los asistentes y participantes de eventos presenciales de carácter público o privado, que impliquen asistencia masiva, en bares, gastrobares, restaurantes, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio. Igualmente, se exigirá el documento en escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos, y ferias".

"La medida entrará a regir a partir del 30 de noviembre de 2021 para mayores de 12 años. Se exceptúa de esta medida a la población entre 0 y 12 años. Es de resaltar que, a partir del día 14 de diciembre será obligatorio el esquema completo de vacunación para el ingreso a los lugares mencionados anteriormente", dice el decreto.

A través del Decreto se mantienen vigente:



- Realización de eventos de carácter público o privado, lo que incluye conciertos, eventos masivos deportivos, y lugares de baile, con aforo de hasta el 100% de la capacidad de la infraestructura. Previa presentación del carné de vacunación.



- El toque de queda de 2 a.m. a 5 a.m. de cada día.



- El ingreso a las playas autorizadas de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.



- El tránsito de vehículos turísticos tipo chiva es de 9:00 a.m. hasta las 12:00 de la medianoche.



- El uso de tapabocas obligatorio en espacios públicos y establecimientos de comercio y se deberá garantizar el distanciamiento social.