En Cartagena se prohíbe ingreso a las playas

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, tomó una serie de medidas extremas para contener el coronavirus en la ciudad.

Respecto a las playas, se ordenó restringir todo tipo de actividad. “Hay cierre de playas, precisamente por el peligro de la propagación del coronavirus, las autoridades deberán ejercer control, por el momento no debe haber uso de playas”, confirmó Dau Chamat.

También habrá restricción temporal de la circulación de personas a partir de las 10 de la noche hasta las cuatro de la mañana en el Centro Histórico, Getsemaní, San Diego y La Matuna.

A partir de este lunes, igualmente se prohíbe el ingreso de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Aquel pasajero colombiano y residente extranjero deberá estar en asilamiento preventivo obligatorio por 14 días.

En cuanto a las clases en las instituciones educativas, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat dijo a partir del 16 de marzo los niños, niñas y adolescentes de instituciones de educación pública no tendrán clases presenciales para proteger la salud de todos.

Y agregó: “se conmina a las instituciones de educación privada de los distintos niveles de formación, a tomar medidas de prevención y mecanismos alternativos y tecnológicos de impartición de la educación con el fin de suplir la presencialidad”.

En Cartagena también se ordenó suspender todos los eventos y aglomeraciones públicas y privadas de carácter social, deportivas, artísticas, recreativas, religiosas o de cualquier otra índole.

“Se debe restringir temporalmente las actividades comerciales en los establecimientos como discotecas, bares, salones de juegos, estaderos, salas de cine, casinos, clubes sociales y licoreras", sostuvo.

Entre las medidas tomadas se limitará el servicio al público en restaurantes, los cuales deben garantizar que la distancia de sus clientes sea de un metro entre sí.

“La ocupación de mesas debe ser máximo del 20 % de su capacidad normal”, precisó.

Además, se debe suspender la actividad turística comercial en baluartes, museos, chivas y fortificaciones.

Se prohíbe el zarpe y llega de embarcaciones de tipo turístico y comercial en todos los muelles y marinas con destino a la zona insular de Cartagena.

“En estas medidas también solicitamos a los hospitales, centros de salud y similares, restringir las visitas de familiares y amigos de sus pacientes”, indicó.

Con relación a los centros comerciales y supermercados, la entrada de vehículos a los parqueaderos no debe superar el 30% del aforo total, la circulación por pasillos deberá ser controlado y no superar el 20% de su capacidad total. En las plazoletas de comidas debe haber distancia de un metro entre cada persona y su ocupación no puede ser superior al 20% de su capacidad total.

Dau Chamat confirmó que se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero durante las 24 horas del día, además no podrán circulas las motos desde las 11 de la noche hasta las cinco de la mañana.

Con relación al sistema integrado de transporte masivo, Transcaribe, se limita el acceso al sistema en un 60% de la capacidad de ocupación de cada bus, buseta o articulado.

La adopción de las medidas anteriores tendrá lugar a través de un decreto que se expedirá el día 16 de marzo de 2020.