En Cartagena y Bolívar prohíben venta y consumo de licor durante este fin de semana

El alcalde Cartagena, William Dau Chamat, expidió el decreto 0596 del 08 de mayo del año en curso, donde se toman medidas transitoria con el fin de garantizar el orden público en la ciudad durante los días 9, 10 y 11 de mayo.

“Dada la situación presentada por pandemia del Covid-19, el Distrito ha adoptado medidas de aislamiento preventivo obligatorio, con el fin de prevenir el contagio de la población, sin embargo se tienen informes y recomendaciones por parte de la Policía Metropolitana de Cartagena según datos de años anteriores que la celebración del día de la madre han sido días de mayor ocurrencia de actos de violencia”, dice el documento.

Desde el año 2016 hasta el año 2019, se ha evidenciado que el homicidio y las lesiones personales son los delitos de alto impacto que más afectan la convivencia y seguridad ciudadana en Cartagena; según las autoridades, este es el flagelo que más se representa durante esta fecha.

Por este motivo, el alcalde mayor de Cartagena, a partir de este sábado nueve de mayo, prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, tales como calles, parques, plazas, plazoletas, espacios residenciales y en todo el territorio.

“En todo el Distrito de Cartagena se prohibirá el consumo de bebidas embriagantes desde las seis de la mañana del sábado nueve de mayo de 2020, hasta seis de la mañana de lunes 11 de mayo”, dice el decreto.

Además, se prohíbe la venta, distribución, expendio de bebidas embriagantes en cualquier tipo de establecimiento de comercio (tiendas de barrio o supermercados, entre otros), por personas naturales y/o jurídicas desde las seis de la mañana de este sábado hasta las seis de la mañana del lunes.

A esto se suma que el próximo domingo 10 de mayo, de la presente anualidad, habrá toque de queda en toda la ciudad.

“Nuevamente el domingo los ciudadanos no pueden salir de sus casas, ese día no funciona el pico, cédula y género, sin embargo se conocen algunas excepciones de acuerdo al decreto. Tenemos que empezar a ser conscientes de lo que está sucediendo, no podemos seguir jugando con la vida de los demás, esta es la herramienta que impide la expansión de este virus”, manifestó el secretario del Interior, David Múnera Cavadía.

Por otra parte, el mandatario de los cartageneros también ordenó a los alcaldes de las tres localidades, la Policía Nacional y a inspectores de Policía, ejercer vigilancia, control e inspección sobre las medidas adoptadas para este fin de semana.

En los 45 municipios del departamento de Bolívar también se decretó toque de queda y ley seca durante este fin de semana y el próximo.

“Después de hablar con todos los alcaldes y la fuerza pública en una videoconferencia de seguridad, y hemos llegado a la conclusión que este fin de semana y el siguiente, con ocasión al día de la madre, se van a tomar medidas de toque de queda y ley seca para los 45 municipios del departamento de Bolívar”, añadió el secretario de Seguridad, Carlos Feliz.