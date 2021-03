En Ciénaga envenenaron 4 millones de abejas para robar la miel

Cerca de 4 millones de abejas fueron asesinadas por desconocidos para robar la miel en una de las granjas dedicadas a la apicultura en el corregimiento de Cordobita, zona rural del municipio de Ciénaga en el departamento del Magdalena.

Según la información oficial, fueron 18 las colmenas las destruidas y envenenadas irresponsablemente para llevarse la miel que es cultivada y cuidad por los campesinos del sector.

Los apicultores piden el acompañamiento de las autoridades ambientales y judiciales para dar con los responsables de este crimen ambiental, lo que más preocupa a los granjeros es que para robar la miel envenenaron no solo a las abejas sino a las colmenas usando “lorsban” un insecticida de alto contenido tóxico para las abejas.

“Queremos que no sigan permitiendo estos hechos, que no siga siendo el pan de cada día, que afecta a nuestro apicultores del Magdalena, a la comunidad le pedimos que no consuma, que no compre esta miel que está contaminada con este químico que se utilizaron para matar estas abejas” indicó a este medio radial Jhoana Zaens representante de los apicultores.

Los daños al medio ambiente son muchos aseguran los criadores, ya que se encuentran en su hábitat natural para la preservación de la especie, ya que ellas polinizan el 85% de los alimentos que consumimos, por lo cual es tan importante su preservación.

Los afectados aseguran que es la sexta vez que ingresan a robar la miel, pero esta vez usaron el veneno para controlar a las abejas sin considerar los daños que esto causaría, como a las colmenas, las cuales no pueden volverse a usar, y afectaciones de la salud a quienes consuman esta miel contaminada.

Este delito afecta directamente a 30 familias que viven de esta actividad, deja perdidas de cerca 30 millones de pesos y más de dos meses de trabajo, se investiga si personas extranjeras que han sido identificadas por robar la miel en otras oportunidades puedan ser los causantes de este daño ambiental en esta zona del departamento del Magdalena.