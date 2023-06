Ante la crisis humanitaria, en lo corrido del mes de junio han fallecido tres niños de la etnia wayúu por causas asociadas a la desnutrición en zonas apartadas de los municipios de Maicao, Manaure y Uribia, en el departamento de La Guajira.

En menos de 24 horas murió otra niña por esta enfermedad, quien respondía al nombre de Yurelvis Paola Epinayú Epiayú de cuatro meses de nacida, en la comunidad indígena ‘Mapuain’ en el sector de la Sabana, en zona rural de Manaure, en La Guajira. La niña estaba afiliada a la EPS Dusakawi.

Según informó una de las autoridades indígenas, las muertes son imparables en los niños y niñas wayúu en el territorio por desnutrición.

Otro caso

Falleció otra niña identificada como Angélica Sofia Epieyu Ipuana de 12 meses de nacida por causas asociadas a la desnutrición en la comunidad indígena ‘San Benito’ en el sector de Paraguachón en jurisdicción de Maicao, quien estaba afiliada a la EPS-I Dusakawi.

Según informó la asociación Shipia Wayúu este caso fue denunciado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sin embargo, esta institución habría enviado un equipo de atención temprana en territorios, pero no fue posible la atención.

“Los miembros del ICBF tomaron los datos de la niña, pero no sé lo que pasó con la ruta de atención, murió esperando ser atendida, le dio fiebre, diarrea y finalmente falleció. No alcanzó la familia a trasladarla al hospital porque no tenía cómo, nosotros recibimos la notificación en medio de la movilización que están haciendo las comunidades y autoridades, precisamente por la protección de la vida de los niños wayúu que están muriendo”, indicó Javier Rojas.

El líder wayúu denunció que este no sería el único caso en niños que presentan esta enfermedad, también un hermano de la menor fallecida y sumado a eso hay alrededor de unos 15 menores en estado avanzado de desnutrición en esta misma comunidad.

RCN Radio intentó comunicarse con las autoridades de salud locales, así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y no hubo respuesta frente a estas recientes muertes de niños por desnutrición en La Guajira.