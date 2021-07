¿En qué va la demanda de Acolplásticos a Santa Marta por prohibir plásticos de un solo uso?

Acoplásticos, el gremio que agrupa a la mayoría de las empresas de plástico en el país, demandó en el año 2019 a la autoridad ambiental de Santa Marta (Dadsa), por prohibir el plástico de un solo uso a través de la política "Desplastifica tu ciudad". Dos años después, el litigio continúa.

En diálogo con RCN Radio Daniel Mitchell, presidente ejecutivo de Acoplásticos indicó que el proceso "está en la etapa probatoria, específicamente que el Dadsa de la alcaldía adjunte las pruebas que decretó el juez hace unos meses. Después de eso, pasamos a la etapa de alegatos de conclusión (que se harán por escrito) y, de ahí, el fallo del juez".

Para el gremio de los plásticos, la medida es "arbitraria" y argumenta que no le correspondía a la alcaldía de Santa Marta tomar la decisión de prohibir el plástico de un solo uso. "La resolución carece de fundamente legal. La Alcaldía no tiene la competencia para la prohibición de esta naturaleza", dijo Mitchell.

Lea también: En Colombia se dejaron de usar más de 700 millones de bolsas plásticas

En ese sentido, dijo que la norma se está implementando de forma parcial. "No hay claridad sobre qué está prohibido y qué no. Hay algunas excepciones y hay prohibiciones que no se aplican y otras que sí. Incluso nos reportan que ha habido decomiso de los plásticos de un solo uso por parte de la Alcaldía de Santa Marta".

Willian Renan, abogado y asesor de la dirección del Dadsa en Santa Marta, indicó que "la norma es muy clara y dice que está prohibido el plástico que no se puede reciclar o biodegradar".

"Esta decisión de prohibir hace parte de una crisis no solo de Santa Marta sino del mundo porque se debe controlar el plástico que producimos y consumimos que, lamentablemente, van a parar a las fuentes de agua como mares y ríos", indicó.

Añadió que "'Desplastifica Tu Ciudad' comienza con una resolución del Dadsa para evitar que los plásticos de un solo uso tengan un curso libre en la ciudad. Es clara en decir que debe haber sustitutos como materiales biodegradables o el plástico debe servir para el reciclaje".

En cuanto a la demanda, Renán aseguró que "se entiende que son respuestas normales cuando se intenta cambiar un paradigma. Esto es lo que pasa, por eso desde la dirección del Dadsa se han buscado reuniones con los gremios para hacer pedagogía sobre la norma".

Comentó que la autoridad ambiental ha hecho visitas a los grandes supermercados de la ciudad para revisar que dicha norma se cumpla. "Se han decomisado algunos elementos que, hemos devuelto, cuando analizamos la ficha técnica. En general, la norma se está aplicando. Es muy raro ver en los almacenes o restaurantes los plásticos de un solo uso".

Más en: Un día de pajareo por los senderos de Cundinamarca

En cuanto al impacto de la política, reportó que el reciclaje de este material ha venido "aumentando considerablemente. Hace cinco años, se reciclaba alrededor de 1.500 toneladas al año. Hoy más de 6.000 toneladas".

En medio de esta demanda que se espera curse el trámite para que haya un veredicto final, "Desplastifica Tu Ciudad" está nominada en la categoría de "Políticas Públicas" con dos proyectos más de Argentina en los premios Latinoamérica Verde, que destaca a las mejores ideas ambientales de la región.