En Rioacha, trapos rojos son usados para identificar a quienes necesitan ayuda

En Riohacha, pedazos de tela de color rojo se han convertido en el símbolo con el que cientos de familias, expresan que necesitan ayuda en medio del confinamiento obligatorio que rige en el país desde el 24 de marzo, como medida de contención del COVID-19.

“Con esta restricción para evitar el coronavirus, se nos ha hecho difícil conseguir el sustento de nuestras familias, por ello es que cada casa tiene su marca, una bandera o trapo rojo dando indicaciones a las autoridades de que la urgencia es de alimentación, de una brigada de salud y de agua para la comunidad”, dijo Samir Rodríguez, líder comunal de Riohacha.

Al momento, son pocas las fachadas de viviendas tanto en la zona urbana como rural, que no tienen su “trapo rojo”, pedazos de cortinas y hasta de prendas de vestir, colgados en los techos y ventanas; la idea, nació en Valledupar como una de esas prácticas curiosas y cotidianas en esta zona del país y a través de las redes sociales, llegó hasta la capital de La Guajira.

En algunos sectores, el llamado de auxilio de la gente, no ha sido efectivo; en el barrio 15 de mayo el señor Hermes Suárez Toro, adulto mayor que se dedica a la venta informal, su familia y decenas de vecinos, esperan la asistencia del estado.

“Nos dijeron los vecinos que iban a pasar por las calles repartiendo comidita a la gente pobre y humilde que tuviera el trapo rojo, la mayoría tienen su trapito, a ver si pasa el carro y nos da algo, porque la cosa está mala”, manifestó Suárez Toro.

Mientras tanto otros sectores, han contado con más fortuna; las ayudas tocaron sus puertas. La administración distrital a través de la estrategia “Riohacha humanitaria y solidaria”, llevó a los barrios más vulnerables, paquetes alimenticios que permitan a las familias alimentarse por lo menos durante algunos días.

“Estamos en el olvido por el gobierno, que bueno que por primera vez en la vida se hayan acordado de nosotros; ojalá que vuelvan no en medio de una enfermedad, sino en condiciones normales, en estos barrios vivimos en medio de la pobreza y necesitamos ayuda del estado”, expresó Rosmery Zubiría, habitante del barrio Villa Brasil.

El alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez, manifestó que si bien, “los trapos rojos” de manera inicial, no fue una estrategia definida por el distrito para identificar a las familias vulnerables, está ha ido tomando importancia a tal punto de lograr localizar de manera más ágil, los sectores con más necesidad.

“Es una estrategia que se ha popularizado, pero no solamente hemos visto las viviendas más necesitadas, sino otras que en realidad no necesitan ese tipo de ayuda, por eso le estamos diciendo a los riohacheros que no le quitemos la oportunidad a los más vulnerables de que les pueda llegar este beneficio”, agregó el mandatario.

En Riohacha la cifra de informalidad para el 2019 se fijó en 89,3 %, mientras tanto el panorama en toda La Guajira, es igual de preocupante; el 90,5% de la población, trabaja en actividades que dependen regularmente del día a día. La medida de cuarentena ha generado un gran impacto en el bolsillo, por eso se están intensificando las acciones gubernamentales, pese a situación financiera de los entes territoriales, para atender a esta población.

“Estos días han sido difíciles, por ejemplo yo trabajo del día a día, con lo que me gano a diario sostengo a mi familia y el hecho de que no podamos salir de nuestras casas es un problema para nosotros; lo que tenía en plante para la gasolina es lo que he utilizado para poderme quedar en casa y no exponer a mi familia”, dijo José Alfredo Silva, ciudadano venezolano que se dedica a la vente informal de gasolina.

Sumado a las acciones del gobierno nacional, la administración departamental y las alcaldías, diversas ONG se han sumado al llamado de los habitantes de los sectores vulnerables y en las próximas horas también iniciarán la entrega de ayudas humanitarias para la cuarentena para quienes han optado por colgar su trapo rojo y para indígena que en la últimas horas ha protagonizado varios bloqueos en vías, exigiendo agua y alimentos.