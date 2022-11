Cifras importantes sobre el asesinato de mujeres, violencia sexual e intrafamiliar se dieron a conocer en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue aprovechado por las autoridades del país para firmar el Pacto Nacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres y las Niñas.

Durante el evento la coronel Olga Salazar, directora de la Dijin, aseguró que en lo que va de 2022, 928 mujeres han sido asesinadas.

"Son cifras alarmantes, sobre violencia sexual van 24.472 mujeres víctimas de este delito, de esas 97 casos se han presentado en Sucre y no podemos dejar de hablar de la violencia intrafamiliar también van 119 mil víctimas y el 73% son mujeres, en Sucre llevamos 927 casos, una cifra preocupante", explicó Salazar

Constanza Baracaldo, directora del ICBF, dijo que tristemente aseguró que las cifras de violencia dónde hay niños involucrados en comparación con el año anterior han aumentado en 111%.

Te puede interesar: Gobierno adquirió préstamo para subsidiar a usuarios con altos costos de energía en el Caribe

A su turno, Verónica Alcocer, primera dama de la nación, se mostró muy preocupada por lo 'poco sana' que está resultando la sociedad para nuestros niños.

"Un niño que es maltratado y violado está comprobado que vuelve a repetir el ciclo, si nosotros no rompemos el ciclo, ¿cómo lo acabamos?, vamos a seguir con el esfuerzo del gobierno, el esfuerzo de la sociedad, una sociedad que no es sana, se lo vuelvo a decir con el amor que siento por este país. por mis mujeres, por mis niños y por los hombres también. Un país donde sus niños salen a las calles y no están seguros ¿estamos bien?, a mí eso me habla de que no estamos bien, un niño que el primer ciclo de violencia es su hogar, si no estás seguro dentro de su casa a mí no me habla de una sociedad sana”, aseguró Alcocer.

También le puede interesar: Autoridades investigan extraña muerte de deportista en Curumaní, Cesar

El pacto firmado tiene 25 compromisos que buscan disminuir la violencia desde diferentes ministerios e instituciones del Estado.