En video: Golpes y arañazos entre directivos de la Asamblea del Magdalena

Sigue los enfrentamientos en la Asamblea del departamento de Magdalena, entre miembros de esta corporación, tanto los representantes de las mayorías y de las minoría políticas. Los primeros han querido realizar las sesiones de la duma departamental, sin autorización de la junta directiva, para aprobar los proyectos presentados por el gobernador Carlos Caicedo.

En la mañana de este miércoles se registró un nuevo choque entre la presidente de la corporación, Claudia Patricia Aaron y el secretario del organismo, José Fernández De Castro, los cuáles se agredieron físicamente y verbalmente.

"Ahí están las grabaciones donde se ve que ella empezó la agresión, yo solo trate de defenderme y detenerle las manos para que no me golpeara, sino fuera por un escolta de un diputado los familiares me causan un daño", expreso Fernández a las afuera del recinto.

Al finalizar la discusión, en la que quedó registrado en diversos medios de comunicación, se hizo necesaria la intervención de las autoridades, ya que en la alteración la diputada llamó a sus familiares.

A la salida del recinto, la diputada se desplomó a las afuera de la Alcaldía, al parecer por una subida de la presión, por lo que tuvo que ser valorada por un médico.

Por su parte, el secretario de la corporación aseguró que la líder política habría comenzado la agresión e incitó a sus familiares para que lo agredieran.

El martes los miembros de la mesa directiva decidieron amarrarse a las afuera de las instalaciones para evitar que se sesionara, pero ésta última se realizó en la sede administrativa, logrando el objetivo de aprobar en segundo debate los proyectos en discusión.

La diputada Aarón aseguró que, “no es posible que se lleven a cabo las sesiones mientras ella no las convoque, lo que es discutido por los diputados de la oposición que aseguran el poder de liderar los procesos".

La disputa se presenta por la aprobación de cinco proyectos que fueron presentados por el gobernador Carlos Caicedo y que en cuatro oportunidades no han logrado avanzar para estudios por parte de la mesa directiva.