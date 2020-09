Declamando poesías y cánticos de paz, decenas de ciudadanos en Valledupar adelantaron un plantón en la emblemática Plaza Alfonso López, para rechazar la muerte de Javier Ordoñez, quien murió tras un procedimiento con la policía en la capital del país.

Desde su llegada a la popular plaza ubicada en el centro de Valledupar, los manifestantes aclararon que serían ejemplo nacional, pues llamaron a su protesta una 'revolución de amor y paz'.

Lea también: AREANDINA y su compromiso con la educación en tiempos de COVID-19

"No queremos más muertes, no queremos que nuestros jóvenes pierdan la vida, queremos que la policía nos proteja, que estén de nuestro lado y que cumpla con su misión de garantizar la seguridad del pueblo. Hoy decimos no a la fuerza, si a la vida, si a la paz", gritaban los manifestantes.

Los jóvenes que alzaron su voz de protesta, en su mayoría estudiantes universitarios, cuestionaron que militarizaron la zona.

"No vemos la necesidad de que nos traten como delincuentes, nos tienen rodeados con hombres del Ejército y de la Policía, y nos pidieron la identificación en un tono desafiante, nosotros venimos de una manera pacífica. Esto más que una manifestación es una muestra cultural por la vida, por los derechos humanos, ojalá todo el país entienda que la violencia no se soluciona con hechos de vandalismo", agregó otro de los asistentes.

Le puede interesar: Javier Ordóñez tenía nueve fracturas en el cráneo: Medicina Legal

Al plantón también se sumaron los ediles de las 7 comunas de Valledupar, quienes exigen que el mandatario local les de participación para gestionar las necesidades de la comunidad.