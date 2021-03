Encuentran en la casa de una concejal de Mahate a menor desaparecida en Cartagena

Los $10 millones de recompensa que entregaba la Alcaldía de Cartagena a quien diera información del paradero de Yaiza Chico Páez, menor de 15 años que desapareció el pasado sábado en la ciudad y la presión de los cartageneros en las redes sociales, dieron resultados.

En menos de 24 horas de anunciada la recompensa, uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena dieron con su paradero.

"Siendo la 12:00 del día de hoy la policía de infancia y adolescencia de la Cartagena y unidades investigativas de la policía de Bolívar encontraron la adolescente, Yaiza Chico Páez, en el municipio Mahates, se coordinó el traslado a la Comisaria de Familia, para el respectivo procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos", indicó el coronel Jorge Alveiro Carrillo Delgado, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Le puede interesar: Hallan sin vida a conductor que había desaparecido en Cartagena

La madre de la menor Rosa María Chico Páez, en diálogo con RCN Radio, relató que Yaiza Chico Páez, se encontraba en la vivienda de una Concejal del municipio de Mahates.

“Me informa la comunidad de Mahates que hace días, desde el sábado, ella llegó con un muchacho, la gente como empezó a ver las redes sociales y la veían que se vestía de niño, la analizaron y vieron que era ella, estaba en la casa de una Concejal de Mahates, se llama Ana Milena Landero Mercado”, dijo Rosa María Chico Páez.

Añadió que: “ella no va a decirme a mí que no reconoció a mi hija y que no sabía que la estaban buscando. Por la recompensa del Alcalde y por la presión en las redes ella decidió llevar a mi hija a la Comisaría de Familia de Mahates y por eso nos enteramos”.

Aseveró, “que yo sepa mi hija no tenía relaciones con el hijo de la Concejal, apenas la están evaluando, no sé si tomó alguna droga si estaba por su voluntad, si tenía relaciones con él, pero aquí en mi casa no sabíamos que tenía relaciones con él; acá sí sabíamos que ella tenía otro amigo, quien la venía a visitar, pero él no”.

Lea además: Alcaldía de Cartagena, a rendir cuentas por explotación sexual de menores y trata de personas

Rosa María Chico Páez, explicó que se enteró del paradero de su hija, al ser contactada por una red social, “físicamente está bien, de ánimo está muy desganada, yo me entero donde está porque un habitante del Mahates me escribe a mi Facebook, me dio muchas explicaciones y de inmediato le mandé la información a la Policía y la Fundación Renacer que me ha apoyado en este proceso, me fui con ellos para Mahates y me informan que es ella y estaba en la Comisaría de Familia”.

“Mi indignación es porque la Concejal está como si nada, las autoridades no le han llamado la atención. Siendo ella Concejal de Mahates, me parece raro y extraño que hasta hoy la haya llevado a la Comisaría; por ser Concejal ella debió ser la primera en decir, no señor, vamos a llevarla en el mismo instante en que se entera”, puntualizó.

La madre de la menor de 15 años sostuvo que su hija desapareció el pasado sábado cuando salió del barrio Líbano con rumbo al barrio el Prado a realizar talleres de bisutería.

Lea también: Restringirán el tránsito de vehículos en el Centro Histórico de Cartagena

"Salió a donde una prima de nosotros, casi todos los días se iba, no veíamos nada raro, no había peleado con nadie en esta casa, nos enteramos en la tarde que no había llegado, la empecé a llamar a escribir tenía el teléfono apagado y procedo a llamar al taller me dicen que no llegó. Llamo a un amigo de ella que la visitaba y nadie sabía nada, al ver que se hacía tarde de la noche y no aparecía, puse el denunció en la Policía y empecé a publicar fotos de ella", añadió la mujer.

Dijo además que en ese mismo momento de angustia se acordó, de un niño que había llegado a su vivienda (el hijo de la Concejal), "él llegó aquí el viernes en la noche, había hablado un ratico con ella en la terraza de la casa, yo voy a la casa de la familia de él y me dicen que él se fue para Mahates el sábado en la mañana, todo eso se le informó a la Policía”.

Sobre la pregunta si ¿conocía a el hijo de la Concejal?, la mujer respondió: “el venía frecuentemente, yo le había visto la cara y estaba pendiente porque él llegaba y se sentaba en la terraza como un amigo normal, yo lo llamé a él cuando desapareció mi hija y él me dijo que no estaba con ella, yo pienso que ese niño le estaba dando pastillas a mi hija y por la ansiedad de tomar alguna droga se fue, ella estaba muy rara, tenía el rostro desencajado, no era el rostro normal de una niña", concluyó la madre.