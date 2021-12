Entregan la Plaza Central, el nuevo atractivo turístico de Puerto Colombia (Atlántico)

Con el la sonrisa en el rostro y el orgullo en el pecho, así recibieron los habitantes de Puerto Colombia, Atlántico, la nueva Plaza Central. Son más de 30 mil metros cuadrados que fueron recuperados cuadrados tras una inversión de $20 mil millones con la cual más de 48 mil habitantes del municipio tienen un nuevo sitio de turismo, cultura y recreación.

Tras 19 meses de construcción, el acto de entrega se dio este sábado por parte de la Gobernación del Atlántico como parte de un gran complejo turístico que se alza en esta población costera que hará volcar todos los ojos nacionales e internacionales, como un lugar para visitar y, por que no, para vivir.

"Estamos felices de poder entregar esta plaza, un lugar mágico que nos va a permitir acercarnos más al mar, conectarnos con el emblemático muelle de Puerto Colombia, pero además, nos entrega los primeros 330 metros lineales del Malecón del Mar, que va desde el muelle hasta el antiguo hotel de Pradomar. Vamos a tener un lugar de esparcimiento, de sana diversión y por eso nos alegra tanto poder entregarle esta obra a la gente de Puerto Colombia", sostuvo la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

La noche del sábado, que estuvo acompañada por una fresca brisa decembrina, estuvo amenizada por el coro “Alberto Carbonell de Puerto Colombia”, acompañado de la Orquesta de Cámara un Mar de Voces, y músicos folclóricos intérpretes de cumbia, además de la espectacular voz de Mónica Andrea Vives, mejor conocida como Maía, hija adoptiva de la tierra porteña, quien fue homenajeada por la gobernadora con un reconocimiento a su carrera.

"No me lo esperaba, me puse a llorar. Soy mitad barranquillera, mitad porteña así que, es un honor, una alegría y una bendición. Mis padres y mi familias sigue viviendo aquí. Este pueblo se merece, está creciendo, va para adelante, nuestra gobernadora quiere este municipio que somos felices viviendo aquí, yo quiero volver a vivir aquí, mi vida es en el mar y quiero mi vejez aquí también", anotó la artista.

Asimismo, en medio de la entrega, se dio también el encendido del alumbrado navideño que engalanó aún más la nueva plaza.

A su turno, la secretaria de Infraestructura del departamento, Nury Logreira, indicó que tanto la Plaza, como el Muelle y el Malecón tienen un diseño arquitectónico que busca la conexión del mar con el casco urbano y la articulación a través de 1.000 metros lineales de senderos; 2.900 metros cuadrados de zonas verdes, con señalética que rinde homenaje a la historia del municipio y mobiliario inclusivo e iluminación LED.

“El proyecto de la Plaza está conformado por el Parque de la Virgencita, la recuperación de la calle 3, la peatonalización de la carrera 4, plaza de acceso, plazoleta de esparcimiento, locales comerciales, baños públicos, zonas verdes, ciclorruta, entre otros. La plazoleta del mar cuenta con una sobretarima con 200 metros cuadrados concebidos para eventos culturales y se conecta con el malecón del Mar y el Muelle. Estas tres plazoletas conforman un aforo total para eventos públicos hasta de 10.000 personas”, explicó la secretaria.

La funcionaria agregó que esta obra generó cerca 120 empleos directos y 200 indirectos en la etapa de construcción, y beneficia a más de 48.000 habitantes del municipio.

Por: Diana Carolina Navarro González @nanalacrespa