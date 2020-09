Envían a la cárcel al señalado asesino de su expareja en Barranquilla

Este domingo un juez penal de Barranquilla ordenó enviar a la Cárcel el Bosque de manera preventiva a Aldair Carreño, presunto asesino de Katiuska Rangel, de 29 años, en hechos ocurridos este sábado en el centro de Barranquilla.

Familiares de la mujer pidieron que se siga haciendo justicia frente a este terrible hecho, para que no sigan ocurriendo situaciones similares en este departamento.

Katiuska, natural del municipio de Santa Lucía (Atlántico), había llegado a Barranquilla con el fin de buscar oportunidades laborales por lo que, al parecer, su expareja la habría seguido hasta esta ciudad.

"Ellos tenían una relación muy tensa, pero ella a últimas decidió no vivir más con él. Tenían como un mes de no vivir juntos y al parecer él no asimiló esa situación", detalló Soraida Caña tía de la mujer.

Cabe recordar que según el reporte de las autoridades, la víctima fue agredida varias veces con arma blanca por el padre de su hijo, en la mañana de este sábado en el centro de Barranquilla.

"Se dice que la muchacha no quería nada con él. Ella estaba abriendo un almacén que ella tiene y la cogió afuera, le dio una puñalada en el cuello y en el pecho. Nosotros correteamos al hombre y unos policías que iban pasando fueron los que nos apoyaron. La gente lo quería linchar, por lo que lo tuvieron resguardar", señaló uno de los testigos.

Después de la agresión, Katiuska Rangel lamentablemente falleció en el Hospital General de Barranquilla, debido a la gravedad de sus heridas.

La Policía Metropolitana de Barranquilla sostuvo que las autoridades judiaciales, tendrán que determinar si el caso se puede tipificar como feminicidio.