“Es difícil trabajar y no saber si te van a matar”: el duro relato de conductor en Barranquilla

Sobre la avenida Circunvalar, a la altura del barrio Siete de Abril, en el sur de Barranquilla, varios conductores de buses urbanos, pertenecientes a distintas empresas, decidieron salir a las calles con su vehículos a exigir seguridad para ellos y sus usuarios, que quedaron sin transporte público en la capital del Atlántico y su área metropolitana.

Entre los profesionales del volante se encuentra Antonio, un hombre de 45 años, de tez morena, cabello negro y ojos oscuros que mientras nos atendía una entrevista en vivo para el noticiero local en Barranquilla se le quebró la voz, pues le tiene miedo a algo que tarde o temprano le va a llegar a todas las personas: la muerte.

Asegura que sabe que morirá algún día, pero no quiere hacerlo de la manera vil en la que ha sepultado a muchos de sus colegas a lo largo de estos años.

“Uno sabe que se va a morir algún día y ese día solo lo sabe Dios, pero con esta situación ya uno no sabe qué más hacer porque sale uno de la casa con ese miedo se si va a regresar vivo o no porque las bandas criminales están haciendo de las suyas en la ciudad y las autoridades hacen, pero aun así nos siguen matando”, dijo el conductor con la voz entrecortada.

Asimismo, sostuvo que esta situación no es nueva para su gremio, pues en el 2013 vivieron algo similar, cuando la cifra de asesinados fue mayor.

“En estas semanas yo me despertaba temprano y mi esposa me decía que no fuera a trabajar porque tenía miedo que me mataran, como lo han hecho con mis compañeros. Es muy difícil salir a trabajar y no saber si te van a matar”, aseguró el conductor.

Hoy en día los conductores de servicio público sólo le piden a las autoridades mayores controles y una verdadera solución a la crisis que le costó la cabeza del comandante de la Policía, el brigadier general Luis Carlos Hernández Aldana. En su reemplazo llegó el coronel Jorge Urquijo, quien viene del Valle del Cauca.

Son más de 700 los policías que se encuentran acompañando a los transportadores en Barranquilla y los municipios del área metropolitana.