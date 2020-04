Escándalo en Valledupar por compra de banderas para la plazoleta en plena pandemia

En plena emergencia por la pandemia de la COVID-19, los ciudadanos cuestionaron a la Gobernación del Cesar por comprar 25 banderas para adornar la entrada de la sede de la institución, por 100.000 millones de pesos.

Está denuncia ciudadana se conoció a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), en donde se confirma la contratación para la compra de los elementos, lo que indignó a muchos habitantes del departamento ya que la inversión en nada los beneficia y más en esta crisis por coronavirus.

También puede leer: Confirman segundo muerto por coronavirus en departamento de Bolívar

“Cómo es posible que con tanta necesidad al gobernador se le ocurra destinar 100 millones de pesos para la compra de esos elementos, que además se cambian varias veces al año”, aseguró José Manjarrez. Habitante de Valledupar.

Cabe destacar que en medio de la segunda cuarentena muchas voces de protesta por falta de ayudas oportunas son el panorama diario en barrios de la capital del Cesar, por eso para los ciudadanos es contradictorio que se invierta en banderas y no en alimentos para decenas de personas.

Las astas para las nuevas banderas esperan ser instaladas en la plazoleta de Valledupar, María Concepción Loperena, sitio que es paso obligado para entrar a la Gobernación del Cesar.

Lea también: Hospital de Corferias, habilitado en tiempo récord para atender pacientes sin coronavirus

Sobre esta denuncia de presuntas irregularidades en la contratación en plena emergencia sanitaria, se conoció que la Procuraduría, también incluyó al Cesar en la lista de departamentos que estarían incurriendo en sobrecostos para la compra de mercados.

El gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, aun no se pronuncia sobre el tema, sin embargo, a través de sus redes sociales escribió, “Es preferible pecar por acción que por omisión; que me califiquen por lo que hago y no por lo que deje de hacer. Tengan la certeza de que nosotros hemos actuado con transparencia".