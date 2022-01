Hay preocupación en Santa Marta por parte del gremio de tenderos debido a la escasez de la leche líquida, lo que causado que el precio de este producto aumente y los samarios están optando por no comprarla, afectando las ventas de este comercio en el Distrito.

La situación se presenta, al parecer, por el fuerte verano que atraviesa la Costa Atlántica y se prevé que vaya hasta marzo o abril del 2022, según informaron los proveedores a la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), seccional Santa Marta.

No obstante, la industria láctea en Colombia asegura que no ha parado su producción, no la pararán y seguirán aunando esfuerzos para que continúen siendo un motor de desarrollo económico y social.

La directora ejecutiva de Undeco seccional Santa Marta, Rosa Delia Rueda, indicó: "Tenemos un gran preocupación en el sector de tiendas, debido al incremento de precios de la canasta familiar en este nuevo año 2022, en especial en estos últimos días se presenta escasez de leche líquida y por tal motivo el precio aumentó considerablemente casi al doble del valor que se estaba comercializando".

La alternativa que brindarán los proveedores de los tenderos en Santa Marta en los próximos días es ofrecerles leche en polvo importada de Estados Unidos que llegará sin aranceles, lo que permitirá que se nivele el precio de este producto en la ciudad.

Asoleche invita a trabajar de manera colaborativa con entidades gubernamentales y regionales para identificar a los campesinos y productores que actualmente no comercializan su leche a la industria formal, fomentando la asociatividad y facilitando la coordinación logística con tanques fríos que permitan recoger y transportar la leche en el país.