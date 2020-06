A escondidas trataron de enterrar posible caso de coronavirus en Costa Caribe

A través de redes sociales, pobladores del municipio de Pivijay en el Magdalena rechazaron la acción de empleados de una funeraria que ingresaron el féretro de una persona, al parecer, un caso sospechoso de COVID19 por la parte trasera del cementerio local.

Este hecho alteró a la comunidad entendiendo que el campo santo queda en zona céntrica del municipio.

El hombre con síndrome de Down, vivía en el municipio de Zapayan y habría llegado trasladado hasta el Hospital Santander Herrera de Pivijay por sus complicaciones de salud con sintomatología de distres respiratorio, según un comunicado de la Secretaría de Salud del municipio de Zapayan.

En el mismo sentido, se conoció que el paciente venía siendo tratado con todos los protocolo de aislamiento preventivo junto a su cuidador.

“El paciente de 31 años ingresó al Hospital Santander Herrera de Pivijay luego de 48 horas fue dado de alta y este llegó al municipio donde se inicia acompañamiento durante 14 días junto a su cuidador, sin embargo durante este fin de semana se complicó su estado de salud con todo el protocolo de COVID19 fue trasladado a la ESE de Pivijay”, citó el comunicado donde también se asegura que esperan los resultados por parte de INS de ser positivo sería el primer caso de coronavirus en el municipio de Zapayan.

La comunidad pidió respuesta a la Acladía por permitir que la persona fuera sepultada en el municipio y no llevado a su lugar de origen y sitio aislado como lo indica el protocolo de bioseguridad. Frente a los hechos, la propietaria de la única funeraria en Pivijay aseguró que las honras fúnebres no estuvieron a cargo de ésta ya que habían decidido no aceptar este tipo de servicios.

Sobre el estado de salud y las causas del fallecimiento la ESE Hospital Santander Herrera, indica que el paciente llegó remitido el pasado 6 de junio de 2020 “el diagnóstico inicial del internista indica dificultad respiratoria, insuficiencia cardiáca, falla multisistémica, neumonía y casos sospechoso de COVID19”.

La comunidad por su parte quedó esperando la respuesta de la administración municipal por permitir este procedimiento que, según algunos pobladores, pone en peligro a la comunidad a donde hasta el momento se ha confirmado un caso de COVID19. El departamento del Magdalena reporta hasta el momento 753 casos confirmados y 46 muertos por este virus que afecta el mundo entero.