Barranquilla fue una las ciudades de la Costa Caribe más afectadas por la crisis de desabastecimiento de combustible, ante la salida de operación de las unidades de procesos en la Refinería de Cartagena (Reficar).

Jair Mejía, administrador de una de las sedes de Terpel de Barranquilla, señaló que las pérdidas por los dos días de cierre superaron los $25 millones de pesos y, sin embargo, la provisión que llegó el domingo fue de tan solo 2 mil galones que solo hubiesen alcanzado hasta el martes.

También le puede interesar: Más de 50 estaciones de servicio están sin gasolina en la Región Caribe, advierte Fendipetróleo

"Son más de 10 puntos entre Barranquilla y su área metropolitana los que necesitan abastecimiento, teniendo en cuenta que en la ciudad, tenemos arterías viales de gran conectividad como la Avenida Circunvalar y la Cordialidad", señaló el administrador de la gasolinera.

Así las cosas, múltiples fueron los usuarios que se encontraban con la ausencia de combustible en diferentes estaciones, sobre todo en la mencionada vía. Tal fue el caso de Manuel Rodríguez, motociclista que tuvo que cargar su vehículo con gasolina extra.

"Yo llegué con mi moto, y al enterarme que no había gasolina, me tocó recargar con extra porque tenía que movilizarme para mi trabajo y no podía quedarme sin ese suministro", expresó Rodríguez en diálogo con RCN Radio.

Recordemos que la avería en la Refinería de Cartagena se presentó desde el el pasado 20 de agosto, y los puntos de distribución de Atlántico y Magdalena no habían recibido el combustible para abastecer a las estaciones de los siete departamentos.

Vea además: Esta semana será removida pintura con la que intervinieron murallas de Cartagena: Mincultura

Tras el desabastecimiento, Ecopetrol informó que ayudará a mitigar esta crisis con 160 mil barriles de gasolina, los cuales reforzarán el plan de suministro para atender la demanda en la Costa Caribe.

Además, se dispuso el retiro de gasolina desde centros alternos de abastecimiento como Sebastopol, en el Magdalena Medio, para los distribuidores mayoristas.