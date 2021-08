Estaciones de gasolina en Cartagena reportan escasez de combustibles

Cientos de cartageneros han reportado desabastecimiento en las estaciones de gasolina de la ciudad, la Federación Nacional de Distribuidores de Combustibles y Energéticos (Fendipetroleo) indicó que esto se debe a una falla eléctrica que registró Ecopetrol el pasado jueves 19 de agosto.

“Ecopetrol tenía una falla eléctrica, no sabíamos cuando iban a retornar el combustible en su normalidad, en el transcurso del día realizamos un sondeo con las estaciones de servicio en la ciudad y me reportan que no tienen combustible y las que tienen están con inventario muy bajo, posiblemente el lunes muchas estaciones amanecen sin combustibles", manifestó Katherine Vásquez Escobar, presidenta ejecutiva de Fendipetroleo seccional Bolívar, San Andrés y Providencia.

Añadió que "nos encontramos a la espera de que el día de mañana (domingo) salgan en el día muchos carrotanques para abastecer la ciudad, los que están saliendo salen con muy pocos galones de gasolina, dos mil o tres mil galones".

"No están haciendo el despacho full que normalmente realizan durante el fin de semana, efectivamente en la gasolina corriente se está presentando escasez en las estaciones. No tenemos mucha certeza sobre si el día de mañana o pasado van a salir con combustible, ahora muchas estaciones están sin combustible", puntualizó la presidenta ejecutiva de Fendipetroleo seccional Bolívar, San Andrés y Providencia.

La Refinería de Cartagena mediante un comunicado sostuvo que el abastecimiento de combustibles en la zona norte del país se mantiene en normalidad.

"La refinería de Cartagena informa que el abastecimiento de combustible en la zona norte del país se mantiene en normalidad, pese a la salida de operación de las unidades de proceso como consecuencia de una falla eléctrica. Una vez ocurrido el incidente, el equipo técnico y de operaciones inició el plan de restablecimiento de las unidades que avanza a buen ritmo y de forma segura. Este evento no afecta el suministro de combustibles, debido a que Ecopetrol implementó el plan logístico de abastecimiento", describe la Refinería en el comunicado.