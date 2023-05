Estadounidense que tuvo un infarto en Colombia vive viacrucis por falta de atención médica

Una verdadera pesadilla atraviesa la familia de Irina Estarita, una mujer barranquillera que lleva más de 13 años de vivir en Carolina del Sur, Estados Unidos y el pasado 19 de marzo, con la esperanza de pasar unas vacaciones, aterrizó a la capital del Atlántico, en compañía de su hija y su esposo Bryan Eric Osborne, quien a solo cuatro horas de haber llegado sufrió un infarto.

Irina relató que inicialmente su esposo fue llevado a la Clínica del Caribe, donde estuvo cinco días en UCI, pero a medida que iba requiriendo de mayor atención, la pesadilla comenzó y hoy se encuentra en casa de familiares en espera de que le sea practicada una cirugía de corazón abierto.

"Tocó trasladarlo a casa de mi familia donde se encuentra en absoluto reposo, con una dieta estricta, esperando la cirugía, mientras los médicos que lo han ido a revisar, aseguran que es un paciente de alto riesgo, quien debería estar hospitalizado y que a este tiempo ya debieron practicarle la cirugía", expuso Irina.

Asegura que como no ha sido posible afiliarlo a una EPS, la clínica de manera particular les cobra hasta 70 millones de pesos para realizarle la cirugía, dinero con el que afirman no cuentan en este momento, pero temen que su estado de salud empeore, por lo que han solicitado la intervención de la embajada Americana, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Además, señaló que pensar en trasladarlo hacia su país de origen está descartado, por el alto costo que también les representa y que ante su complicado estado de salud, teniendo en cuenta su condición de hipertenso y diabético, sería un alto riesgo.