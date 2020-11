Elizabeth, quien tiene dos pequeños hijos y actualmente está embarazada, aseguró que el mayor temor de acudir al refugio dispuesto por las autoridades es que ella o su familia termine contagiada de covid -19.

"El panorama es incierto. No nos queremos contagiar de covid, eso nos hace esperar en casa y no irnos al refugio. Aquí esperamos que esa sea la última opción para resguardar la vida", puntualizó.

Por su parte, Luz Elaine, que tiene a sus familiares en la isla de Providencia, manifestó su angustia por la falta de comunicación: "Desde la medianoche no me he podido comunicar con mi familia. Ellos están en Providencia: Luz Marina Martínez, Juan Gabriel Martínez, Carlos Martínez".