Este domingo habrá cierres en la Vía al Mar por evento deportivo en Cartagena

La capital de Bolívar y varios de sus municipios serán parte del encuentro deportivo 'Gran Fondo Cartagena', que se llevará a cabo este domingo 26 de junio, entre las 5:00 a.m. y las 11:00 a.m.

Por lo anterior, estará cerrada la Vía al Mar entre el Anillo Vial de Crespo en Cartagena y Lomita Arena. Se trata de la quinta versión del 'Gran Fondo Cartagena', una carrera que se desarrollará en 102 km de recorrido en bicicleta, que inician en el Centro Histórico de La Heroica.

“Habrá cierre de la Vía al Mar sobre la calzada en sentido Cartagena – Barranquilla entre el PR0 Anillo vial de Crespo en Cartagena y el PR16 y Cierre total entre el PR16 donde inicia la calzada sencilla y el PR 47 Lomita Arena”, se indicó.

Teniendo en cuenta el impacto del cierre, las autoridades recomiendan a los usuarios que se desplacen en sentido Cartagena-Barranquilla deberán tomar la Cordialidad, “Podrán tomar el desvío para continuar su recorrido por la Cordialidad. Para el acceso a la zona norte y el aeropuerto de Cartagena se tendrán pasos controlados con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte", se señaló.

“La avenida Santander en sentido Centro-Crespo, quedará abierta después de las 6.35 a.m. El carril de la avenida Santander sector Marbella, hasta el parque de la marina estará cerrado de 7.30 a.m. a 10.30 a.m. El Túnel, viaducto y carril de la doble calzada, en sentido Cartagena-Peaje, estará cerrado de 5.30 a.m. a 6.40 a.m., luego se abre de 6.40 a.m. a 7.30 a.m. y se vuelve a cerrar de 7.30 a.m. a 10.30 a,m,”, explicó Jorge Acevedo, organizador del evento.

También les recomienda a los ciudadanos programar sus viajes con anticipación para evitar atrasos, tomar vías alternas, si lo consideran, y atender las recomendaciones de las Autoridades de Tránsito.

“Se ha socializado, se repartieron 3.000 flayers en la zona residencial y comercial que impacta el recorridos, su ubicaron pasa calles y se instalarán publipostes en la avenida Santander y vía al mar”, destacó Acevedo.

Según se indicó, quedan a disposición de los viajeros las líneas de atención a emergencias 018000977330 y 3114803629, que dispone Ruta Costera, donde podrán reportar cualquier novedad sobre la vía o acceder a los servicios de auxilio mecánico, grúa y ambulancia.