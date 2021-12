Esto es crónica de una muerte anunciada: lideresa social tras asesinato de su escolta

Un duro relato se conoció en las últimas horas por parte de Yasmery Marañón -lideresa social samaria- y cuyo escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue asesinado en Barranquilla luego de recibir varios impactos de bala el pasado 7 de diciembre sobre la avenida Murillo con carrera 1D, en un aparente atentado sicarial.

Marañón rompió su silencio tras el hecho de sangre y aseguró que el ataque iba dirigido hacia ella, ya que desde hace meses -y producto del litigio de tierras que adelanta en el departamento del Magdalena- ha sido blanco de amenazas e intimidaciones por parte de líderes del 'Clan del Golfo'.

La mujer contó que por razones de seguridad tuvo que trasladarse hasta la ciudad de Barranquilla hace varios meses, donde siguió con el esquema de seguridad y el vehículo asignado por la UNP.

Sin embargo, luego de compartir en la casa de una amiga durante la tarde del martes 7 de diciembre, recibió una llamada sobre las 6:40 p.m. en la que le avisaban que su escolta; Francisco Javier Peña Chávez, había sido ultimado 'a bala' luego de sostener una aparente discusión con los ocupantes de otro vehículo en el mencionado sector, según el reporte preliminar.

"¡Esto no es justo, no es justo!. No puede ser que Francisco esté muerto por el actuar de unos criminales que quieren intimidarme y acabar con mi vida. Estoy corriendo peligro y en cualquier parte en la que me esconda, van a buscarme para asesinarme. Me hicieron salir de Santa Marta y ahora no tengo casa ni familia. Estoy completamente sola y Francisco Javier era la única garantía de seguridad con la que contaba para estar tranquila", relató entre lágrimas Marañón.

Asimismo, Marañón aseguró que la última amenaza de la que fue víctima la recibió a través de un mensaje de texto en su celular, donde le reiteraban que era “objetivo militar del Clan del Golfo y todo tipo de improperios”.

Según relató, el mensaje lo recibió el pasado mes de julio, por lo que tuvo que alejarse de la capital del Magdalena y refugiarse en Barranquilla con el acompañamiento de Peña Chávez.

Las autoridades intentan esclarecer si el atentado iba dirigido contra la mujer o si se trató de un problema personal del hoy occiso. Sin embargo, no han sido claros en los pronunciamientos que han hecho hasta el momento, ni tampoco se ha ofrecido una recompensa por información que conduzca a la captura de los responsables.

Según los testigos del hecho, Peña Chávez se movilizaba en una camioneta Duster, de color blanco por la calle Murillo con carrera 1D, cuando de repente se le acercó un vehículo y lo atacaron indiscriminadamente a 'balazos'. Peña quedó malherido y lo trasladaron hasta el Hospital Universidad del Norte, donde se produjo su deceso por la gravedad de las heridas, según el reporte médico entregado.

Otra de las versiones que se conocieron tras el atentado, es que el hoy occiso iba discutiendo con un hombre de otro vehículo y este le disparó en varias oportunidades.