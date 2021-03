Estudiante de la U. del Atlántico fue elegido para estudiar en programa aeroespacial de la Nasa

Aunque no era muy optimista sobre el proceso de elección, en el cual competía con casi 22 millones de personas del mundo entero, que igual que él, tenían el sueño de la conquista espacial, Pedro recibió el anhelado anuncio.

“Luego de todo un proceso de cuatro meses de espera, de ansiedad, de bastante duda como tal, el 14 de enero me llegó un correo de Aexa, que es la empresa que selecciona, diciendo: Pedro Luis Bonilla, usted ha sido seleccionado para el IASP 2021. Fue algo que recibí de manera muy espontánea, y eso era que brincaba aquí, de un lado a otro, y creo que el primer deber que comenzó por una filantropía con el profesor Navarro, hoy ya ha dado sus frutos”, manifestó.

El talentoso estudiante explicó en qué consiste su proyecto reconocido. “Cloud Computing (Educación en la nube), básicamente consiste en esto de la educación a distancia; el entorno está superando a la escuela y el final va a estar cerca de la escuela si el entorno la está superando. Es adaptarse al entorno digital y a estas tendencias digitales que hay como tal. Para incentivar el aprendizaje debemos relacionarnos con estas tendencias digitales que son un fenómeno, en lo que es la web 2.0”, indicó.

Pedro, en medio de su satisfacción personal, no olvida mencionar al profesor Manuel Navarro, quien falleció el año anterior, pero que fue un importante apoyo en su proyecto.

“Antes de entrar a la universidad, ya tenía una relación cercana a él. Se sentaba y discutíamos acerca de cómo iba a ser la educación del futuro, de que cómo íbamos a hacer este cambio radical, para intentar innovar en lo que era educarse; entonces él me comentaba que, en el futuro va a ser lo mismo; usaba la metáfora que a una burra había que llevarla, para buscar el agua en el río, hoy yo me levanto y abro la pluma y tengo el agua”, aseguró.

Luego de recibir el premio más importante de su vida, Pedro ha iniciado un proceso intensivo de preparación para demostrar que su elección no fue producto del azar, sino del esfuerzo y dedicación al estudio.

“Me estoy preparando, junto a mi computador, con unos libros. Me estoy fortaleciendo bastante en esto de lo que es el cálculo, el álgebra lineal, que es esencial para esto de la digitación. Sí tengo la teoría y lo básico, y no he podido hacer lo práctico de esto de la programación robótica y cuántica, porque no tengo un dispositivo de calidad, que soporte la diligencia de estos programas”, manifestó.

Pedro Luis viajará en el mes de abril al Estado de Alabama, en donde se encuentra el campo de estudios de la Nasa e iniciará la inducción para el programa que comenzará en octubre. Para su traslado y proceso de visado, la Universidad del Atlántico le proporciona los recursos que requiere.